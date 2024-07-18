Топ-3 напитков для утоления жажды в аномальную жару

Газированные напитки могут хорошо утолять жажду, но не всегда полезны для здоровья. Употреблять их можно, но в разумных количествах. Лучше всего выбирать газированную минеральную воду или напитки с натуральными фруктовыми добавками. Один из вариантов — лимонад с натуральными компонентами.