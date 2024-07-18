Топ-3 напитков для утоления жажды в аномальную жару

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Квас. Это отличный способ утолить жажду. Напиток придаёт сил и помогает избавиться от усталости. Кроме того, квас полезен для пищеварения, укрепляет иммунитет.
Газированные напитки могут хорошо утолять жажду, но не всегда полезны для здоровья. Употреблять их можно, но в разумных количествах. Лучше всего выбирать газированную минеральную воду или напитки с натуральными фруктовыми добавками. Один из вариантов — лимонад с натуральными компонентами.
Чай — любимый напиток жителей жарких стран. В жару они предпочитают чай, даже горячий, так как он стимулирует потоотделение, что помогает организму охладиться.
Если идея пить горячий чай при плюсовой температуре показалась вам странной, то можно пить его холодным — он будет всё таким же вкусным и полезным. В холодный чай можно добавить свежие листья мяты, лимон или ягоды, чтобы утолить жажду быстрее.
Неважно, какой напиток вы выберете, важно помнить о регулярном питье. Лучше пить небольшими порциями регулярно в течение дня, чтобы поддерживать водный баланс, облегчить работу почек и чувствовать себя хорошо и энергично в течение жаркого дня.