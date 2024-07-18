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В Белгороде выбрали полив растений и отказались от полива дорог

Техника есть, полива нет: в Белгороде отказались от мер защиты асфальта в жару

18 июля 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Белгороде выбрали полив растений и отказались от полива дорог

В Белгороде не охлаждают автомобильные дороги из-за жалоб автомобилистов. Из-за нагревания асфальт может деформироваться. Полив — одна из мер для предотвращения этого, но в столице региона её не используют.
Сюжет
Дороги

Пока в Старом Осколе поливают дороги, охлаждая их раз в сутки, в Белгороде отказались от такой меры защиты асфальта. Почему?

В областной столице перестали охлаждать асфальт из-за «многочисленных» жалоб автомобилистов, сообщили Бел.Ру в мэрии. Кроме того, добавили в администрации, все силы сосредоточены на поливе растений.

При этом норм, при какой температуре поливать дороги стоит, нет. Рекомендаций в нормативных документах тоже. В Старом Осколе дороги охлаждают каждый день с 7 утра до 7 вечера. Если температура воздуха поднимается выше 25 градусов тепла, то, кроме полива, используют дополнительные меры — аэрацию.

Так удаётся избежать сильного нагревания покрытия и его деформирования.

Последний раз специальная техника, которая может поливать дороги, приобреталась в 2023 году. На баланс «Белгорблагоустройства», которое и содержат дороги, поступило два автомобиля «Газон Некст» ЭД-250 на сумму почти 14,5 млн рублей.

В Старом Осколе, в отличие от Белгорода, не отказались от полива асфальта в жару
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