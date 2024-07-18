Техника есть, полива нет: в Белгороде отказались от мер защиты асфальта в жару

При этом норм, при какой температуре поливать дороги стоит, нет. Рекомендаций в нормативных документах тоже. В Старом Осколе дороги охлаждают каждый день с 7 утра до 7 вечера. Если температура воздуха поднимается выше 25 градусов тепла, то, кроме полива, используют дополнительные меры — аэрацию.