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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Дождь

Погода преподнесёт новые сюрпризы белгородцам

17 июля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

Сильная жара в Белгороде сменится дождями и грозами

18 июля в регионе снова ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. Максимальная температура воздуха составит +37 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 18 июля, на территории Белгородской области установится жаркая погода. Ночью возможны небольшие дожди, днём ожидаются грозы, град и кратковременные осадки. Ветер северной четверти в ночное время суток достигнет 4-9 м/с, в дневное — 8-13 м/с, а в случае дождя — 15-17 м/с.

Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +18 ˚С до +23 ˚С ночью и от +32 ˚С до +37 ˚С — днём.

На следующий день, в пятницу, ожидается небольшое похолодание: ночью до +21 ˚С, днём — до +30 ˚С.

Сильный ветер сменит жуткую жару в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Дождь#Белгород
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