Погода преподнесёт новые сюрпризы белгородцам

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Завтра, 18 июля, на территории Белгородской области установится жаркая погода. Ночью возможны небольшие дожди, днём ожидаются грозы, град и кратковременные осадки. Ветер северной четверти в ночное время суток достигнет 4-9 м/с, в дневное — 8-13 м/с, а в случае дождя — 15-17 м/с.
Температура воздуха на территории всего региона остановится на отметке от +18 ˚С до +23 ˚С ночью и от +32 ˚С до +37 ˚С — днём.
На следующий день, в пятницу, ожидается небольшое похолодание: ночью до +21 ˚С, днём — до +30 ˚С.