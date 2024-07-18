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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Дрон взорвался на территории больницы в Белгородской области

18 июля 2024, 12:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами три белгородских населённых пункта

Под ударом оказались Грайворон, Старый Хутор и Новопетровка. Разрушения есть в частных домах, а последний из перечисленных населённых пунктов частично остаётся без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Три населённых пункта попали под удар дронов-камикадзе ВСУ. Пострадавших нет, но есть разрушения.

Дрон взорвался на территории больницы в Грайвороне. В подсобном помещении выбило окна.

В Старом Хуторе в Валуйском горокруге разрушения после атаки дрона есть в частном доме — выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, осколками посекло одну машину.

Три беспилотника атаковали валуйскую Новопетровку. Разрушения есть в двух частных домах, также задело линию электропередачи. Часть села временно остаётся без света. К аварийным работам приступят тогда, когда поступит разрешение от Минобороны РФ.

Добавим, что жители Новопетровки ранее рассказали, с какими проблемами сталкиваются из-за регулярных атак ВСУ. При этом населённый пункт не включили в списки сёл, на которые распространяется режим ЧС или въезд в которые будет ограничен.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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