Дрон взорвался на территории больницы в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Три населённых пункта попали под удар дронов-камикадзе ВСУ. Пострадавших нет, но есть разрушения.
Дрон взорвался на территории больницы в Грайвороне. В подсобном помещении выбило окна.
В Старом Хуторе в Валуйском горокруге разрушения после атаки дрона есть в частном доме — выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, осколками посекло одну машину.
Три беспилотника атаковали валуйскую Новопетровку. Разрушения есть в двух частных домах, также задело линию электропередачи. Часть села временно остаётся без света. К аварийным работам приступят тогда, когда поступит разрешение от Минобороны РФ.
Добавим, что жители Новопетровки ранее рассказали, с какими проблемами сталкиваются из-за регулярных атак ВСУ. При этом населённый пункт не включили в списки сёл, на которые распространяется режим ЧС или въезд в которые будет ограничен.