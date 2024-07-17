ВСУ продолжают уничтожать дома и машины в белгородском приграничье

В грайворонской Козинке БПЛА прилетели в два частных дома. В одном пострадали кровля и фасад, во втором — крыша летней кухни. В Мокрой Орловке была два сброса взрывных устройств — загорелись стройматериалы у частного дома. В Новостроевке-Первой взрывчатку сбросили на автомобиль, который полностью сгорел.