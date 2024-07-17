ВСУ продолжают уничтожать дома и машины в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
В селе Старый Хутор Валуйского округа после атаки дрона в частном доме выбиты окна, посечены крыша и забор и повреждены две легковых машины. У хутора Михайловка дрон-камикадзе влетел в комбайн — повреждены бак, колёса и заднее стекло.
В грайворонской Козинке БПЛА прилетели в два частных дома. В одном пострадали кровля и фасад, во втором — крыша летней кухни. В Мокрой Орловке была два сброса взрывных устройств — загорелись стройматериалы у частного дома. В Новостроевке-Первой взрывчатку сбросили на автомобиль, который полностью сгорел.
В Шебекинском округе в Вознесеновке дрон влетел в крышу частного дома. В Муроме после атаки FPV-беспилотника полностью разрушен частный дом.