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Published Сегодня, 19:55

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Updated Сегодня, 19:57

ВСУ атаковали дронами семь населённых пунктов в Белгородской области

ВСУ продолжают уничтожать дома и машины в белгородском приграничье

17 июля 2024, 19:55
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали дронами семь населённых пунктов в Белгородской области

В результате новых атак пострадавших не было. Повреждения получили дома, машины и сельхозтранспорт, сообщил Вячеслав Гладков.
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ВСУ

В селе Старый Хутор Валуйского округа после атаки дрона в частном доме выбиты окна, посечены крыша и забор и повреждены две легковых машины. У хутора Михайловка дрон-камикадзе влетел в комбайн — повреждены бак, колёса и заднее стекло.

В грайворонской Козинке БПЛА прилетели в два частных дома. В одном пострадали кровля и фасад, во втором — крыша летней кухни. В Мокрой Орловке была два сброса взрывных устройств — загорелись стройматериалы у частного дома. В Новостроевке-Первой взрывчатку сбросили на автомобиль, который полностью сгорел.

В Шебекинском округе в Вознесеновке дрон влетел в крышу частного дома. В Муроме после атаки FPV-беспилотника полностью разрушен частный дом.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Грайворонский горокруг#Валуйский городской округ#ВСУ#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Дроны
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