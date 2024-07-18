Деньги важнее? Где смотреть Олимпиаду-2024, если телеканалы отказались от трансляций

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Допущенные до Олимпиады россияне будут участвовать в нейтральном статусе и не по всем видам спорта. По данным Международного олимпийского комитета на 13 июля, спортсмены из РФ поборются за медали в следующих видах:
Также у России есть квоты на участие в тхэквондо, однако допуск никто их спортсменов ещё не получил.
Часть россиян также соглашалась представлять страну в таких видах спорта, как борьба и дзюдо, однако позже они все отказались от участия. В теннисе поучаствуют только семь россиян, ещё шестеро от участия отказались.
Основные федеральные каналы, которые на протяжении многих лет вели трансляцию с мест проведения Олимпиад, в этом году отказались от показа. Об этом они заявили уже официально.
Почему каналы отказались от показа? Всё просто: прибыли такие трансляции им вряд ли принесут, ведь участников от России в этой Олимпиаде будет очень мало, соответственно и болеть россиянам будет практически не за кого — из-за этого многие не будут смотреть игры.
В то же время спортсмены негативно отреагировали на случившееся: заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что подобное решение выглядит, как наказание для участников Олимпиады — помимо существующих санкций, их лишают поддержки своих соотечественников, которая всегда согревала и подбадривала спортсменов в таких соревнованиях.
В пример в данном случае поставили Беларусь: их спортсмены также выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, но показы по телевидению всё-таки состоятся. Вопрос выгоды в данной стране решили опустить, чтобы поддержать своих соотечественников.
Последняя надежда россиян — телеканал «Матч ТВ» — тоже отказался от трансляций: по их словам, тратить миллионы на 15 участников неоправданно.
Несмотря на негативные решения федеральных каналов, всё-таки нашлись те, которые покажут все соревнования на радость болельщиков и самих спортсменов. Все церемонии и соревнования по 16 видам спорта будут транслировать в социальной сети «ВКонтакте».
При этом все трансляции будут незаконными, поскольку выкупать права на их показ компания не будет. Для того, чтобы охватить хотя бы 16 видов спорта, руководители соцсети ищут партнёров, которые готовы предоставить доступ к трансляциям.
Кроме того, ещё одной возможной площадкой для просмотра Олимпиады может стать видеосервис Wink. Они также не планируют покупать права на показы.