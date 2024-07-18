Деньги важнее? Где смотреть Олимпиаду-2024, если телеканалы отказались от трансляций

Почему каналы отказались от показа? Всё просто: прибыли такие трансляции им вряд ли принесут, ведь участников от России в этой Олимпиаде будет очень мало, соответственно и болеть россиянам будет практически не за кого — из-за этого многие не будут смотреть игры.