«В школах этому не учат»: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательству

Олимпиада пройдет в три этапа. Отборочный этап пройдет дистанционно с 10 февраля по 20 марта 2023 года. В нем могут принять участие все желающие. Далее лучшим игрокам направят приглашения принять участие в полуфинале, который пройдет уже в очном формате с 17 марта по 23 апреля на базе современного центра подготовки рабочих специальностей на территории «Алабуги». Участники будут соревноваться между собой за выход в финал, который также пройдет на территории ОЭЗ с 28 апреля по 1 мая. Каждый последующий этап представляет из себя все большее погружение в мир предпринимательства, потому что олимпиада — это не только соревнование, но и нетворкинг.