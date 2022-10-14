Подросток из Старого Оскола выиграл Олимпиаду ударников

Арсений Дуров играет с четырёх лет. Родители музыкальное увлечение парня всегда поддерживали, покупали инструменты. Кстати, он единственный в семье профессиональный музыкант. Мама — врач, а папа — механик. Есть ещё и младшая сестра.
Арсений участвовал в разных региональных фестивалях.
На Олимпиаде был второй раз. В первый вышел в четвертьфинал и решил, что обязательно должен победить. Репетировал всё лето. В студии проводил время с утра до вечера. В итоге игра старооскольского барабанщика стала самой техничной и артистичной. Высокое мастерство парня отметили известные барабанщики, которые были в жюри.
В жюри были барабанщик Зак Салеван, легендарный барабанщик «Блэк стар». И Олег Пунгин из группы «Мумий Тролль». Они потом мастер-класс провели ещё.
Арсений Дуров
В качестве творческого трофея староосколец привёз домой ударную установку. Это главный приз Олимпиады.
«Я выделил его ещё в 2019-м, когда увидел его маленьким на сцене. Думаю: что там за маленький мальчик играет? А это оказался Арсений, — вспоминает момент знакомства преподаватель парня Сергей Фёдоров. — Я был спокоен, когда он поехал на Олимпиаду: куда ещё лучше этого уровня, которым он владеет?»