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Подросток из Старого Оскола выиграл Олимпиаду ударников

Сегодня, 07:52
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Олимпиада барабанщиков проходила во Владимире. Её проводит частная школа барабанщиков каждые полгода. За установками — водители и врачи, учителя и механики. Люди разных возрастов и профессий, которых объединяет одно хобби — игра на барабанах.

Арсений Дуров играет с четырёх лет. Родители музыкальное увлечение парня всегда поддерживали, покупали инструменты. Кстати, он единственный в семье профессиональный музыкант. Мама — врач, а папа — механик. Есть ещё и младшая сестра.
Арсений участвовал в разных региональных фестивалях.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

 

На Олимпиаде был второй раз. В первый вышел в четвертьфинал и решил, что обязательно должен победить. Репетировал всё лето. В студии проводил время с утра до вечера. В итоге игра старооскольского барабанщика стала самой техничной и артистичной. Высокое мастерство парня отметили известные барабанщики, которые были в жюри.

В жюри были барабанщик Зак Салеван, легендарный барабанщик «Блэк стар». И Олег Пунгин из группы «Мумий Тролль». Они потом мастер-класс провели ещё.
Арсений Дуров

В качестве творческого трофея староосколец привёз домой ударную установку. Это главный приз Олимпиады.

«Я выделил его ещё в 2019-м, когда увидел его маленьким на сцене. Думаю: что там за маленький мальчик играет? А это оказался Арсений, — вспоминает момент знакомства преподаватель парня Сергей Фёдоров. — Я был спокоен, когда он поехал на Олимпиаду: куда ещё лучше этого уровня, которым он владеет?»

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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