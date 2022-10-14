Подросток из Старого Оскола выиграл Олимпиаду ударников

«Я выделил его ещё в 2019-м, когда увидел его маленьким на сцене. Думаю: что там за маленький мальчик играет? А это оказался Арсений, — вспоминает момент знакомства преподаватель парня Сергей Фёдоров. — Я был спокоен, когда он поехал на Олимпиаду: куда ещё лучше этого уровня, которым он владеет?»