Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Путин поручил разработать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Какие условия? Минспорт сформирует предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

25 февраля 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney

Путин поручил разработать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Журналисты RT сообщили со ссылкой на помощника президента РФ Игоря Левитина о поручении Минспорту РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024. По словам помощника президента Игоря Левитина, стартовали отборочные соревнования, поэтому следует определиться, на каких условиях россияне будут участвовать в Олимпийских играх.

Уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии.
Игорь Левитин

Отметим, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил белорусов и россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. На играх смогут участвовать те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, однако атлетов не допустят к участию в командных соревнованиях.

Российская символика в любом виде будет запрещена на официальных объектах и мероприятиях, а спортсмены не должны поддерживать СВО.

Призёр Олимпийских игр Алексей Петухов рассказал о тревожной жизни в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы впервые за 25 лет не выступят на Олимпийских играхОК запустят ленту олимпийских новостей к старту Игр-2022 в Пекине
#Белгородская область#Владимир Путин#Олимпийские игры#Россия#Олимпиада#Белгород#Александра Склярова#Олимпиада-2024
Подпишитесь
Массовое ДТП в центре Белгорода: официальные подробности от ГИБДД
Сегодня, 14:01
«Хороший бой». Майк Тайсон — о победе белгородского бойца Вадима Немкова
Сегодня, 08:47
Собирающую игрушки со стихийного мемориала женщину заметили в Старом Осколе
Сегодня, 14:45
Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением
Вчера, 21:42
Частично без света: при обстреле белгородского посёлка пострадала ЛЭП
Сегодня, 15:26
Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
Вчера, 14:13