Какие условия? Минспорт сформирует предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Отметим, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил белорусов и россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. На играх смогут участвовать те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, однако атлетов не допустят к участию в командных соревнованиях.