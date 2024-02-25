Какие условия? Минспорт сформирует предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024. По словам помощника президента Игоря Левитина, стартовали отборочные соревнования, поэтому следует определиться, на каких условиях россияне будут участвовать в Олимпийских играх.
Уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии.
Игорь Левитин
Отметим, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил белорусов и россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. На играх смогут участвовать те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, однако атлетов не допустят к участию в командных соревнованиях.
Российская символика в любом виде будет запрещена на официальных объектах и мероприятиях, а спортсмены не должны поддерживать СВО.