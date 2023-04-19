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«В стиле Олимпиады-80?» Мэр Белгорода — о реконструкции Центрального пляжа

19 апреля 2023, 10:27
Фото: 1MI

Мэр Белгорода высказался о реконструкции Центрального пляжа

В ходе оперсовещания с мэром областного центра Валентином Демидовым обсудили вопрос реконструкции Центрального пляжа. Градоначальник спросил, не будет ли всё сделано «в стиле Олимпиады-80».

По данным заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, по обновлению Центрального пляжа на ул. Корочанская (левый берег) в Белгороде разработана концепция, определяется подрядчик.

Общая площадь реконструкции — почти 7 га. Там предусмотрены работы по наружному освещению и тротуарному мощению. В центральной части пляжной территории разместят сухой фонтан, который будет работать по контактному принципу. Также оборудуют детскую и игровую площадки.

Из принципиальных решений — данное благоустройство будет связано с существующим спортивным кластером: ледовая арена «Серебряный Донец», где располагается футбольное поле, скейт-парк. Также связанность будет с проектом благоустройства набережной реки Везёлка, чтобы можно было попадать на пляж не только на общественном или личном транспорте.
Василий Голиков

По правому берегу в текущем году пляж приведут в нормативное состояние: восстановят тротуарную плитку, системы наружного освещения, раздевалки, душевые, МАФы и завезут песок. Мэр Белгорода Валентин Демидов бросил фразу, которую ранее употреблял Вячеслав Гладков о качестве старого ледового катка на Соборной площади: «Не будет ли всё в стиле Олимпиады-80?». На что Голиков ответил, что всё будет «в стиле Олимпиады-2014».

Фонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу
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