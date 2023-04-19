«В стиле Олимпиады-80?» Мэр Белгорода — о реконструкции Центрального пляжа

По правому берегу в текущем году пляж приведут в нормативное состояние: восстановят тротуарную плитку, системы наружного освещения, раздевалки, душевые, МАФы и завезут песок. Мэр Белгорода Валентин Демидов бросил фразу, которую ранее употреблял Вячеслав Гладков о качестве старого ледового катка на Соборной площади: «Не будет ли всё в стиле Олимпиады-80?». На что Голиков ответил, что всё будет «в стиле Олимпиады-2014».