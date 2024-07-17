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Под Белгородом неделю не могут найти молодого парня

Под Белгородом неделю не могут найти молодого парня

17 июля 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
Местонахождение жителя Прохоровского района неизвестно с 10 июля. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 10 июля не могут найти 24-летнего Дениса Смолякова. Молодой парень проживал в селе Лучки Прохоровского района.

Белгородец нормального телосложения с тёмными короткими волосами, рост — 180 см. В день исчезновения на жителе региона были надеты чёрные футболка и джинсы, а также тёмные резиновые тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что 16 июля в Старооскольском городском округе искали 36-летнего мужчину. Найти белгородца удалось в тот же день: житель оказался жив.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Прохоровский район#Лиза Алерт#Пропал#Белгород#Пропал человек
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