Под Белгородом неделю не могут найти молодого парня

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Белгородской области с 10 июля не могут найти 24-летнего Дениса Смолякова. Молодой парень проживал в селе Лучки Прохоровского района.
Белгородец нормального телосложения с тёмными короткими волосами, рост — 180 см. В день исчезновения на жителе региона были надеты чёрные футболка и джинсы, а также тёмные резиновые тапочки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что 16 июля в Старооскольском городском округе искали 36-летнего мужчину. Найти белгородца удалось в тот же день: житель оказался жив.