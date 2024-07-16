В Белгородской области пропал мужчина с густой чёрной бородой

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Белгородской области с 16 июля не могут найти 36-летнего Александра Бурова. Мужчина проживал в селе Котово Старооскольского округа.
Белгородец худощавого телосложения, рост — 178 см. Он обрит налысо, глаза — голубые. Носит густую чёрную бороду. В день исчезновения житель региона был одет в белую олимпийку, серые трусы и чёрные резиновые шлёпки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Отметим, что с 8 июля в регионе также не могут найти 47-летнюю Наталью Снегирёву. Последний раз женщину видели в селе Репное Белгородского района.