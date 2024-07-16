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Published Сегодня, 14:14

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Updated Сегодня, 14:14

В Белгородской области пропал мужчина с густой чёрной бородой

В Белгородской области пропал мужчина с густой чёрной бородой

16 июля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Местонахождение жителя Старооскольского округа неизвестно с 16 июля. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 16 июля не могут найти 36-летнего Александра Бурова. Мужчина проживал в селе Котово Старооскольского округа.

Белгородец худощавого телосложения, рост — 178 см. Он обрит налысо, глаза — голубые. Носит густую чёрную бороду. В день исчезновения житель региона был одет в белую олимпийку, серые трусы и чёрные резиновые шлёпки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Пропавший в Белгородской области мужчинаПропавший в Белгородской области мужчина
Пропавший в Белгородской области мужчина
Фото: «Лиза Алерт»

Отметим, что с 8 июля в регионе также не могут найти 47-летнюю Наталью Снегирёву. Последний раз женщину видели в селе Репное Белгородского района.

Светловолосую женщину неделю не могут найти в Белгородской области
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