Миниатюрную бабушку ищут в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Поисковый отряд просит оказать содействие в поиске пенсионерки, которая перестала выходить на связь с вечера 10 июля. Местонахождение 81-летней Пелагеи Лупандиной, проживающей в селе Красный Октябрь Белгородского района, не известно.
Рост пропавшей — 140 см. У женщины худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. На пенсионерке была светло-коричневая кофта, голубое платье в цветочек, синие велосипедки, синяя косынка и серые тапочки.
Если вам что-то известно о местонахождении Пелагеи Никитичны, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что в регионе более двух недель ищут мужчину с синим одеялом и потерей памяти. 75-летний Валерий Борисов не выходит на связь с 23 июня.