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В Белгородском районе пропала пенсионерка

Миниатюрную бабушку ищут в белгородском приграничье

11 июля 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородском районе пропала пенсионерка

С вечера 10 июля о местонахождении белгородки ничего не известно. Поисковики отряда «Лиза Алерт» поделились информацией о пропавшей.

Поисковый отряд просит оказать содействие в поиске пенсионерки, которая перестала выходить на связь с вечера 10 июля. Местонахождение 81-летней Пелагеи Лупандиной, проживающей в селе Красный Октябрь Белгородского района, не известно.

Рост пропавшей — 140 см. У женщины худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. На пенсионерке была светло-коричневая кофта, голубое платье в цветочек, синие велосипедки, синяя косынка и серые тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении Пелагеи Никитичны, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что в регионе более двух недель ищут мужчину с синим одеялом и потерей памяти. 75-летний Валерий Борисов не выходит на связь с 23 июня.

Пропавшая в Белгородской областиПропавшая в Белгородской области
Пропавшая в Белгородской области
Фото: «Лиза Алерт»
Под Белгородом пропал мужчина с синим одеялом и потерей памяти
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Лиза Алерт#Пенсионерка#Приметы#Поиск#Белгород#Приграничье
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