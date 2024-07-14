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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Белгородском районе пропала жительница села Репное

Светловолосую женщину неделю не могут найти в Белгородской области

14 июля 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородском районе пропала жительница села Репное

С 8 июля 2024 года местонахождение белгородки неизвестно. Поисковый отряд «Лиза Алерт» делится информацией о пропавшей и просит оказать содействие в её поисках.
Сюжет
Пропажа

В Белгородской области пропала жительница села Репное Белгородского района. О местонахождении 47-летней Натальи Снегиревой ничего неизвестно с 8 июля 2024 года.

Рост пропавшей — 165 сантиметров. У женщины нормальное телосложение, светлые волосы и зелёные глаза. Она одета в светлую футболку, широкие синие джинсы и коричневые босоножки.

Если вам что-то известно о местонахождении Натальи, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что в регионе несколько дней назад пропала миниатюрная пенсионерка. Её нашли, женщина жива.

Пропавшая в Белгородской областиПропавшая в Белгородской области
Пропавшая в Белгородской области
Фото: «Лиза Алерт»
Миниатюрную бабушку ищут в белгородском приграничье
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Лиза Алерт#Пропажа#Поиск#Село репное#Наталья Снегирева
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