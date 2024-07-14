Светловолосую женщину неделю не могут найти в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Белгородской области пропала жительница села Репное Белгородского района. О местонахождении 47-летней Натальи Снегиревой ничего неизвестно с 8 июля 2024 года.
Рост пропавшей — 165 сантиметров. У женщины нормальное телосложение, светлые волосы и зелёные глаза. Она одета в светлую футболку, широкие синие джинсы и коричневые босоножки.
Если вам что-то известно о местонахождении Натальи, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что в регионе несколько дней назад пропала миниатюрная пенсионерка. Её нашли, женщина жива.