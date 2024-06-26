Под Белгородом пропал мужчина с синим одеялом и потерей памяти

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Белгородские волонтёры просят помочь в поисках пропавшего несколько дней назад пенсионера. Местонахождение 75-летнего Валерия Борисова, проживающего в селе Вислое Яковлевского городского округа, неизвестно с 23 июня 2024 года.
Рост мужчины — 170 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и серо-голубые глаза. Одет был в голубую футболку, при себе может иметь синее одеяло.
Пропавший нуждается в медицинской помощи, может не ориентироваться в пространстве или не помнить, кто он.
Если вам что-то известно о местонахождении Валерия Борисова, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, в Белгородской области больше двух недель ищут ещё одну пропавшую — 66-летнюю Зою Космачёву. Она проживает в посёлке Троицкий Губкинского городского округа.