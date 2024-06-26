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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Белгородской области ищут пропавшего 75-летнего мужчину

Под Белгородом пропал мужчина с синим одеялом и потерей памяти

26 июня 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области ищут пропавшего 75-летнего мужчину

О местонахождении жителя села Вислое Яковлевского городского округа неизвестно с 23 июня. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Белгородские волонтёры просят помочь в поисках пропавшего несколько дней назад пенсионера. Местонахождение 75-летнего Валерия Борисова, проживающего в селе Вислое Яковлевского городского округа, неизвестно с 23 июня 2024 года.

Рост мужчины — 170 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и серо-голубые глаза. Одет был в голубую футболку, при себе может иметь синее одеяло.

Пропавший нуждается в медицинской помощи, может не ориентироваться в пространстве или не помнить, кто он.

Если вам что-то известно о местонахождении Валерия Борисова, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, в Белгородской области больше двух недель ищут ещё одну пропавшую — 66-летнюю Зою Космачёву. Она проживает в посёлке Троицкий Губкинского городского округа.

Пропавший в Белгородской областиПропавший в Белгородской области
Пропавший в Белгородской области
Фото: «ЛизаАлерт»
В Белгородской области больше двух недель ищут пропавшую женщину
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пенсионер#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек#Потеря памяти
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