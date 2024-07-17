Почти 1,5 тыс. га карантинной зоны под Белгородом. Что случилось?

С начала года в Белгородской области выявили уже 32 новых очага карантинных объектов. Два последних обнаружили летом в Новооскольском и Алексеевском горокругах. Там с 16 июля установили карантинные фитосанитарные зоны и утвердили карантинный фитосанитарный режим.