Почти 1,5 тыс. га карантинной зоны под Белгородом. Что случилось?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
С начала года в Белгородской области выявили уже 32 новых очага карантинных объектов. Два последних обнаружили летом в Новооскольском и Алексеевском горокругах. Там с 16 июля установили карантинные фитосанитарные зоны и утвердили карантинный фитосанитарный режим.
Известно, что вблизи села Афанасьевка Алексеевского округа обнаружили очаг амброзии полыннолистной на общей площади 99,48 га — вокруг этой зоны пришлось установить карантин площадью 462,67 га.
Около села Семёновка Новооскольского округа на площади 76,58 га обнаружили очаг повилики полевой — карантинная зона действует на площади 898,7 га.
Всего в 2024 году в регионе выявили 27 новых очагов амброзии и пять — повилики. Специалисты продолжают мониторинг территорий.