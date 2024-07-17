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Updated Сегодня, 15:06

В двух районах Белгородской области ввели карантин

Почти 1,5 тыс. га карантинной зоны под Белгородом. Что случилось?

17 июля 2024, 15:06
Фото: 1MI

В двух районах Белгородской области ввели карантин

Карантинные зоны начали действовать в Алексеевском и Новооскольском округах. Причиной стали очаги амброзии и повилики полевой. Подробности сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала года в Белгородской области выявили уже 32 новых очага карантинных объектов. Два последних обнаружили летом в Новооскольском и Алексеевском горокругах. Там с 16 июля установили карантинные фитосанитарные зоны и утвердили карантинный фитосанитарный режим.

Известно, что вблизи села Афанасьевка Алексеевского округа обнаружили очаг амброзии полыннолистной на общей площади 99,48 га — вокруг этой зоны пришлось установить карантин площадью 462,67 га.

Около села Семёновка Новооскольского округа на площади 76,58 га обнаружили очаг повилики полевой — карантинная зона действует на площади 898,7 га.

Всего в 2024 году в регионе выявили 27 новых очагов амброзии и пять — повилики. Специалисты продолжают мониторинг территорий.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Карантин#Новости Белгорода#Белгород#Амброзия#Алексеевский горокруг#Новооскольский горокруг#Карантинная зона
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