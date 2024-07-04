Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади более 2000 га

В ведомстве напомнили, что амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных карантинных сорняков. Она засоряет практически все угодья и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей: засоренные ею посевы резко снижают урожайность, а пыльца в период цветения вызывает у людей массовые аллергические заболевания.