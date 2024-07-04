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Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади более 2000 га

Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади более 2000 га

4 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Новые карантинные зоны установили в Шебекинском округе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

По информации ведомства, очаги амброзии полыннолистной площадью 113 и 337 га выявили вблизи сёл Верхнеберезово и Белый Колодезь Шебекинского округа.

Чтобы не допустить распространения сорняка, на территории Шебекинского округа установили карантинные фитосанитарные зоны и ввели карантинный фитосанитарный режим общей площадью 744 и 1288 га с учётом буферной зоны.

Также ведомство разработало программу локализации очага карантинного сорняка и ликвидации популяции амброзии на территории этого участка.

Всего в настоящее время на территории Белгородской области выявили 122 очага этого карантинного растения.

В ведомстве напомнили, что амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных карантинных сорняков. Она засоряет практически все угодья и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей: засоренные ею посевы резко снижают урожайность, а пыльца в период цветения вызывает у людей массовые аллергические заболевания.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Карантин#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Белгород#Амброзия#Пыльца
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