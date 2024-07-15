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В Белгороде нашли бешеное животное

В Белгороде ввели двухмесячный карантин. В чём дело?

15 июля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде нашли бешеное животное

В областном центре обнаружили новый случай заражения бешенством. Из-за этого в Белгороде на два месяца установили ограничения. О введении карантина стало известно из документов регионального правительства.

В Белгородской области в очередной раз ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры с 9 июля действуют в столице региона — в Белгороде. Эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Корочанской.

Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага. Ограничительные мероприятия в областном центре будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи.

В последний раз заболевшее бешенством животное в Белгородской области находили в конце июня: тогда жителя села Насоново Валуйского горокруга укусила лиса. Результат анализа патологического материала лисы был положительным.

Также в июне бешенство подхватила кошка — она стала 24-м заражённым в этом году животным.

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