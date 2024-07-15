В Белгороде ввели двухмесячный карантин. В чём дело?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Белгородской области в очередной раз ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры с 9 июля действуют в столице региона — в Белгороде. Эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Корочанской.
Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага. Ограничительные мероприятия в областном центре будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи.
В последний раз заболевшее бешенством животное в Белгородской области находили в конце июня: тогда жителя села Насоново Валуйского горокруга укусила лиса. Результат анализа патологического материала лисы был положительным.
Также в июне бешенство подхватила кошка — она стала 24-м заражённым в этом году животным.