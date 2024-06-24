Бешеная лиса напала на белгородца, когда тот работал на приусадебном участке

В 2024 году случаи заражения животных бешенством зафиксированы в девяти районах Белгородской области. Больше всего в Вейделевском районе — пять случаев. По четыре случая выявлено в Валуйском горокруге и Красненском районе, три — в Волоконовском и Красногвардейском районах, два — в Старооскольском и Алексеевском горокругах. Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородском и Ровеньском районах — по одному случаю бешенства среди животных.