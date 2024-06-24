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Лиса

Бешеная лиса напала на белгородца, когда тот работал на приусадебном участке

24 июня 2024, 09:01
Фото: 1MI
Лиса

В Белгородской области мужчина заразился бешенством от лисы

На жителя села Насоново напала дикая лиса. У неё обнаружили бешенство — это уже 25-й случай заражения в 2024 году. Подробности сообщили в белгородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В селе Насоново Валуйского горокруга лиса напала на мужчину. Во время работы на приусадебном участке животное покусало местного жителя, после чего он обратился за медицинской помощью.

Специалисты вирусологии Белгородской испытательной лаборатории провели исследование патологического материала лисы. В результате у животного обнаружили бешенство.

Теперь пострадавшему необходимо в экстренном порядке пройти курс антирабической вакцинации. Это единственный способ спасти жизнь человека, укушенного больным животным.

В 2024 году случаи заражения животных бешенством зафиксированы в девяти районах Белгородской области. Больше всего в Вейделевском районе — пять случаев. По четыре случая выявлено в Валуйском горокруге и Красненском районе, три — в Волоконовском и Красногвардейском районах, два — в Старооскольском и Алексеевском горокругах. Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородском и Ровеньском районах — по одному случаю бешенства среди животных.

Недавно заражённую бешенством кошку обнаружили в Волоконовском районе. За первую неделю лета белгородские вирусологи выявили случаи инфицирования бешенством у барсука и коровы. Ранее вирус обнаружили ещё у двух кошек в Волоконовском районе и в Старооскольском горокруге. Ещё один случай заболевания зафиксировали у лисы в Старооскольском горокруге. В Валуйском горокруге бешенство обнаружили у собаки.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород#Лисы
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