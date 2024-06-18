Под Белгородом обнаружили опасную кошку. Что с ней не так?

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории обнаружили у кошки из Волоконовского района положительный результат на бешенство. Это уже 24-й случай заболевания животных в регионе с начала года.
Всего для диагностики бешенства специалисты исследовали 130 проб патологического материала от животных. По сравнению с прошлым годом число выявленных случаев увеличилось. При этом в 2024 году заражёнными в основном оказались собаки — таковых насчитали 10.
Отметим, что бешенство является смертельно опасным заболеванием как для людей, так и для животных, поэтому крайне важно проводить профилактическую вакцинацию домашних питомцев.