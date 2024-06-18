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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Кошка

Под Белгородом обнаружили опасную кошку. Что с ней не так?

18 июня 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney
Кошка

Число выявленных случаев бешенства животных в Белгородской области выросло до 24

В Волоконовском районе обнаружили заражённую кошку — она стала 24-м животным с бешенством в этом году. Подробности сообщили в белгородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты отдела вирусологии Белгородской испытательной лаборатории обнаружили у кошки из Волоконовского района положительный результат на бешенство. Это уже 24-й случай заболевания животных в регионе с начала года.

Всего для диагностики бешенства специалисты исследовали 130 проб патологического материала от животных. По сравнению с прошлым годом число выявленных случаев увеличилось. При этом в 2024 году заражёнными в основном оказались собаки — таковых насчитали 10.

Отметим, что бешенство является смертельно опасным заболеванием как для людей, так и для животных, поэтому крайне важно проводить профилактическую вакцинацию домашних питомцев.

В мае в Белгородской области бешенством заболели две кошки, лиса и собака
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Кошка#Новости Белгорода#Волоконовский район#Белгород
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