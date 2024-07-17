Где гречка дешевле в Белгородской области?

Напомним, что самая низкая цена за килограмм свиного окорока была в Белгородском районе, а самая высокая — в Красногвардейском. А цыплёнок-бройлер обойдётся белгородцам дешевле всего в Корочанском районе, дороже — в Новооскольском горокруге.