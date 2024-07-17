Где гречка дешевле в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Белгородском районе оказалась самая низкая цена на гречку в регионе — всего 36 рублей за килограмм. Приобрести крупу можно в посёлке Северный, улица Олимпийская, 5а.
Самые высокие цены на гречку отмечены в Волоконовском и Прохоровском районах — 155 рублей за килограмм. Торговые точки расположены по адресам: посёлок Волоконовка, улица Лавренова, 9 и посёлок Прохоровка, улица Советская, 61 соответственно.
Подробную информацию о ценах можно найти в карточках.
Напомним, что самая низкая цена за килограмм свиного окорока была в Белгородском районе, а самая высокая — в Красногвардейском. А цыплёнок-бройлер обойдётся белгородцам дешевле всего в Корочанском районе, дороже — в Новооскольском горокруге.