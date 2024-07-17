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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Гречневая крупа

Где гречка дешевле в Белгородской области?

17 июля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Гречневая крупа

В Белгородской области проанализировали цены на гречневую крупу

Специалисты узнали, сколько стоит килограмм гречневой крупы в Белгородской области: где она продаётся дороже, а где дешевле? Губернатор поделился этой информацией в своём Telegram-канале.

В Белгородском районе оказалась самая низкая цена на гречку в регионе — всего 36 рублей за килограмм. Приобрести крупу можно в посёлке Северный, улица Олимпийская, 5а.

Самые высокие цены на гречку отмечены в Волоконовском и Прохоровском районах — 155 рублей за килограмм. Торговые точки расположены по адресам: посёлок Волоконовка, улица Лавренова, 9 и посёлок Прохоровка, улица Советская, 61 соответственно.

Подробную информацию о ценах можно найти в карточках.

Напомним, что самая низкая цена за килограмм свиного окорока была в Белгородском районе, а самая высокая — в Красногвардейском. А цыплёнок-бройлер обойдётся белгородцам дешевле всего в Корочанском районе, дороже — в Новооскольском горокруге.

Цены на гречневую крупу в Белгородской областиЦены на гречневую крупу в Белгородской области
Цены на гречневую крупу в Белгородской областиЦены на гречневую крупу в Белгородской области
Цены на гречневую крупу в Белгородской областиЦены на гречневую крупу в Белгородской области
Цены на гречневую крупу в Белгородской области
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Где купить цыплёнка-бройлера в Белгородской области по самой выгодной цене?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Цены#Новости Белгорода#Гречка#Белгород
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