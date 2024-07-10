Где купить цыплёнка-бройлера в Белгородской области по самой выгодной цене?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Корочанском районе зафиксирована самая низкая цена на цыплёнка-бройлера в регионе — всего 165 рублей. Приобрести мясо можно в селе Бехтеевка по адресу: улица Дорошенко, 36а.
Самая высокая цена на эту продукцию отмечена в Новооскольском городском округе. В Новом Осколе на улице Славы, 15а за мясо просят 290 рублей.
Более подробную информацию о ценах можно найти в отдельных карточках.
Напомним, что самая низкая цена за килограмм свиного окорока была зафиксирована в Белгородском районе, а самая высокая — в Красногвардейском.
Недавно белгородский цыплёнок занял последнее место в рейтинге Роскачества.