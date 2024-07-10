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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Курица

Где купить цыплёнка-бройлера в Белгородской области по самой выгодной цене?

10 июля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Курица

Белгородцам представили цены на цыплёнка-бройлера в регионе

Где продаётся самое дешёвое и дорогое куриное мясо в регионе? По какой цене можно приобрести цыплёнка-бройлера? Подробности сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

В Корочанском районе зафиксирована самая низкая цена на цыплёнка-бройлера в регионе — всего 165 рублей. Приобрести мясо можно в селе Бехтеевка по адресу: улица Дорошенко, 36а.

Самая высокая цена на эту продукцию отмечена в Новооскольском городском округе. В Новом Осколе на улице Славы, 15а за мясо просят 290 рублей.

Более подробную информацию о ценах можно найти в отдельных карточках.

Напомним, что самая низкая цена за килограмм свиного окорока была зафиксирована в Белгородском районе, а самая высокая — в Красногвардейском.

Недавно белгородский цыплёнок занял последнее место в рейтинге Роскачества.

Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской областиЦены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области
Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области
Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области
Цены на цыплёнка-бройлера в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Где продают самое дешёвое и самое дорогое мясо в Белгородской области?
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