Что происходит с ранеными и где есть разрушения за сутки в Белгородской области?

В Шебекинском горокруге ситуация тяжелее всего, там снова пострадали мирные жители. Трое были ранены во время обстрела Шебекино: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у ещё одного — оскольчатый перелом челюсти. Всем им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Один пациент в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.