Что происходит с ранеными и где есть разрушения за сутки в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Атаки украинских военных на мирные кварталы в Белгородской области продолжаются. 16 июля под ударом были семь районов.
В Шебекинском горокруге ситуация тяжелее всего, там снова пострадали мирные жители. Трое были ранены во время обстрела Шебекино: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у ещё одного — оскольчатый перелом челюсти. Всем им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Один пациент в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.
Ещё один пострадавший был в Новой Таволжанке, его также госпитализировали. Состояние пациента медики оценивают как средней степени тяжести.
Разрушения в горокруге выявили в 24 квартирах восьми МКД, девяти частных домах. Повреждены 13 машин, гаражи, спецтехника, социальный и производственный объект и линии газо- и электроснабжения.
Повреждения зафиксированы и в Белгородском районе, а также в Валуйском и Грайворонском горокругах. Там пострадали несколько корпусов сельхозпредприятий и здание на территории одного из них, четыре частных дома и линия электроснабжения.
В Борисовском районе при атаках четырёх БПЛА повреждены дом и две машины. Под ударом накануне также были Волоконовский и Краснояружский районы, но в этих случаях обошлось без последствий на земле.