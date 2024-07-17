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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Последствия обстрелов, фото тематическое

Что происходит с ранеными и где есть разрушения за сутки в Белгородской области?

17 июля 2024, 09:47
Фото: 1MI
Последствия обстрелов, фото тематическое

ВСУ за сутки ударили по семи районам Белгородской области

Вчера, 16 июля ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Ранены четыре человека, есть разрушения в домах, повреждён транспорт. Подробности сообщили в оперштабе.
Сюжет
Обстрел

Атаки украинских военных на мирные кварталы в Белгородской области продолжаются. 16 июля под ударом были семь районов.

В Шебекинском горокруге ситуация тяжелее всего, там снова пострадали мирные жители. Трое были ранены во время обстрела Шебекино: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у ещё одного — оскольчатый перелом челюсти. Всем им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Один пациент в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Ещё один пострадавший был в Новой Таволжанке, его также госпитализировали. Состояние пациента медики оценивают как средней степени тяжести.

Разрушения в горокруге выявили в 24 квартирах восьми МКД, девяти частных домах. Повреждены 13 машин, гаражи, спецтехника, социальный и производственный объект и линии газо- и электроснабжения.

Повреждения зафиксированы и в Белгородском районе, а также в Валуйском и Грайворонском горокругах. Там пострадали несколько корпусов сельхозпредприятий и здание на территории одного из них, четыре частных дома и линия электроснабжения.

В Борисовском районе при атаках четырёх БПЛА повреждены дом и две машины. Под ударом накануне также были Волоконовский и Краснояружский районы, но в этих случаях обошлось без последствий на земле.

Четыре человека ранены после нового обстрела Белгородской области, есть разрушения
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