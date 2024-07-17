Белгородца вернули из украинского плена

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В среду, 17 июля, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. В результате в РФ вернулись 95 военнослужащих.
По словам уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой, среди бойцов есть староосколец.
Удалось с ним поговорить о его состоянии здоровья, об условиях содержания в плену и оставшихся там наших земляках. Полученная информация очень важна и будет передана мною родственникам белгородцев.
Жанна Киреева
Также прошла встреча с представителями офиса украинского омбудсмена. На этой встрече обсуждались планы на будущие совместные гуманитарные акции.
Ранее в интернете появилось видео с военными, которые были освобождены из плена ВСУ.
А в прошлом месяце на родину вернулись ещё четыре белгородца.