bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Освобождение военнопленных

Белгородца вернули из украинского плена

17 июля 2024, 14:16
Фото: страница Жанны Киреевой в соцсети
Освобождение военнопленных
95 военнослужащих были освобождены из плена Вооружённых сил Украины и вернулись в Россию. Среди них был и житель Старого Оскола. Об этом рассказала Жанна Киреева — уполномоченный по правам человека в Белгородской области.

В среду, 17 июля, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. В результате в РФ вернулись 95 военнослужащих.

По словам уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой, среди бойцов есть староосколец.

Удалось с ним поговорить о его состоянии здоровья, об условиях содержания в плену и оставшихся там наших земляках. Полученная информация очень важна и будет передана мною родственникам белгородцев.
Жанна Киреева

Также прошла встреча с представителями офиса украинского омбудсмена. На этой встрече обсуждались планы на будущие совместные гуманитарные акции.

Ранее в интернете появилось видео с военными, которые были освобождены из плена ВСУ.

А в прошлом месяце на родину вернулись ещё четыре белгородца.

«Доча, я в России!» В Сети появилось видео с освобождёнными из плена ВСУ военными
Узнать подробнее
Читайте также:
«Отобьём Волчанск, пойдём на Белгород»: пленный бывший заключённый — о планах ВСУЧетверо белгородцев вернулись из украинского плена«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Украина#Россия#Новости Старого Оскола#Белгород#Возвращение#СВО#Обмен пленными#Жанна Киреева
Подпишитесь
У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Сегодня, 12:42
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Сегодня, 11:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11