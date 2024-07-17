Белгородца вернули из украинского плена

95 военнослужащих были освобождены из плена Вооружённых сил Украины и вернулись в Россию. Среди них был и житель Старого Оскола. Об этом рассказала Жанна Киреева — уполномоченный по правам человека в Белгородской области.

Сюжет Новости Старого Оскола