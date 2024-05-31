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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Белгородской области произвели обмен российских и укроинских пленных

«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена

31 мая 2024, 13:14
Фото: кадр из видео Минобороны

В Белгородской области произвели обмен российских и укроинских пленных

75 пленных российских военных были возвращены на родину в обмен на 75 украинских солдат, отправленных на Украину; на видео возвращенные бойцы выражают благодарность России за вызволение и шутят о том, что полгода жили с тёщей, поэтому плен для них — не самое страшное.
Сюжет
СВО

Сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, который произошел в Белгородской области. 75 российских солдат вернулись на свою родину, а взамен были отправлены в Украину 75 солдат ВСУ.

Министерство обороны опубликовало видео этого обмена. Один из мужчин пошутил, что полгода жил с тёщей, поэтому плен — это не самое страшное, с чем он столкнулся в жизни.

«Мы вернулись, слов нет. Мама, дорогая мамочка, я полгода прожил с тёщей. Так что плен — это ничто. Мы долго ждали этого дня. Мы очень признательны. Мы дома!» — говорит боец, который вернулся из плена.

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#Евгений Грицков#Видео#Белгородская область#СВО#Обмен пленными
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