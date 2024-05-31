«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, который произошел в Белгородской области. 75 российских солдат вернулись на свою родину, а взамен были отправлены в Украину 75 солдат ВСУ.
Министерство обороны опубликовало видео этого обмена. Один из мужчин пошутил, что полгода жил с тёщей, поэтому плен — это не самое страшное, с чем он столкнулся в жизни.
«Мы вернулись, слов нет. Мама, дорогая мамочка, я полгода прожил с тёщей. Так что плен — это ничто. Мы долго ждали этого дня. Мы очень признательны. Мы дома!» — говорит боец, который вернулся из плена.