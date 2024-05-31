«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена

В Белгородской области произвели обмен российских и укроинских пленных

75 пленных российских военных были возвращены на родину в обмен на 75 украинских солдат, отправленных на Украину; на видео возвращенные бойцы выражают благодарность России за вызволение и шутят о том, что полгода жили с тёщей, поэтому плен для них — не самое страшное.