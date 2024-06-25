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Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Четверо белгородцев вернулись из украинского плена

Четверо белгородцев вернулись из украинского плена

25 июня 2024, 20:21
Фото: кадр из видео Минобороны
В результате очередного обмена в Россию вернулись 90 военнослужащих, рассказала омбудсмен по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева.
Сюжет
СВО

Среди освобождённых российских военных оказалось и четыре белгородца. «Скоро их ждёт встреча с близкими», — писала в своём Telegram-канале Жанна Киреева.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области принимала участие в обмене пленными вместе с коллегами из аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой.

В ходе обмена в Белгородской области прошла встреча с украинскими коллегами, на которой обсудили варианты возвращения гражданских лиц обеих стран, которые находятся в местах принудительного содержания.

Напомним, 25 июня Следственный комитет обнародовал подробности сбития самолёта с украинскими пленными в январе этого года американской ракетой системы ПВО Patriot. Тогда погибли десятки человек.

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#Евгений Грицков#Видео#Белгородцы#Татьяна Москалькова#СВО#Обмен пленными#Жанна Киреева
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