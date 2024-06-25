Четверо белгородцев вернулись из украинского плена

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Среди освобождённых российских военных оказалось и четыре белгородца. «Скоро их ждёт встреча с близкими», — писала в своём Telegram-канале Жанна Киреева.
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области принимала участие в обмене пленными вместе с коллегами из аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой.
В ходе обмена в Белгородской области прошла встреча с украинскими коллегами, на которой обсудили варианты возвращения гражданских лиц обеих стран, которые находятся в местах принудительного содержания.
Напомним, 25 июня Следственный комитет обнародовал подробности сбития самолёта с украинскими пленными в январе этого года американской ракетой системы ПВО Patriot. Тогда погибли десятки человек.