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Учитель

Белгородским «учителям будущего» выплатят по 574 тысячи рублей

17 июля 2024, 08:02
Фото: 1MI
Учитель
В Белгородской области утвердили размер поощрения за победу в конкурсе «Учитель будущего». О том, сколько получат победители, стало известно из постановления регионального правительства.
Сюжет
Конкурс

Министерство цифрового развития региона будет проводить конкурс «Учитель будущего». Участвовать в нём могут педагоги дошкольного, начального общего и основного общего образования.

В конкурсе могут победить не более 20 педагогов. В качестве приза каждому переведут 574 713 рублей (с учётом НДФЛ).

Денежные средства на эти нужды выделят из областного бюджета. Когда именно в регионе состоится конкурс, пока не известно.

Напомним, что в прошлом году в конкурсе приняли участие более 4 тысяч педагогов, а победителями стали только 15.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Конкурс#Денежные выплаты#Учитель#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород
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