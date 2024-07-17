Белгородским «учителям будущего» выплатят по 574 тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Министерство цифрового развития региона будет проводить конкурс «Учитель будущего». Участвовать в нём могут педагоги дошкольного, начального общего и основного общего образования.
В конкурсе могут победить не более 20 педагогов. В качестве приза каждому переведут 574 713 рублей (с учётом НДФЛ).
Денежные средства на эти нужды выделят из областного бюджета. Когда именно в регионе состоится конкурс, пока не известно.
Напомним, что в прошлом году в конкурсе приняли участие более 4 тысяч педагогов, а победителями стали только 15.