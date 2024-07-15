Белгородская область вошла в лидеры ЦФО по средней оплате труда учителей

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На оперсовещании правительства Белгородской области представили итоги прошедшего учебного года в учреждениях региона. Это 552 школы, 33 колледжа, 496 детских садов, шесть ВУЗов и семь филиалов. Затронули вопрос и оплаты труда учителей.
По данным, средняя заработная плата учителей в Белгородской области вошла в тройку лидеров по ЦФО. Регион занял третье место.
В ноябре прошлого года министр образования области, Андрей Милёхин, сообщил, что в ближайшие три года, начиная как раз с 2023, сфера образования сможет получить около 114,8 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — федеральный бюджет. Планы на 2024 год включали направление более 37,8 млрд. Почти 80%, т. е. 30 млрд — зарплаты педагогам.