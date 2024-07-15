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Образование

Белгородская область вошла в лидеры ЦФО по средней оплате труда учителей

15 июля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Образование
Итоги учебного года в школах, колледжах, детских садах, ВУЗах и филиалах Белгородской области представлены на оперсовещании правительства, где также обсудили вопрос оплаты труда учителей. Регион занял третье место по средней заработной плате учителей среди регионов ЦФО.

На оперсовещании правительства Белгородской области представили итоги прошедшего учебного года в учреждениях региона. Это 552 школы, 33 колледжа, 496 детских садов, шесть ВУЗов и семь филиалов. Затронули вопрос и оплаты труда учителей.

По данным, средняя заработная плата учителей в Белгородской области вошла в тройку лидеров по ЦФО. Регион занял третье место.

В ноябре прошлого года министр образования области, Андрей Милёхин, сообщил, что в ближайшие три года, начиная как раз с 2023, сфера образования сможет получить около 114,8 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — федеральный бюджет. Планы на 2024 год включали направление более 37,8 млрд. Почти 80%, т. е. 30 млрд — зарплаты педагогам.

На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 году
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Учителя#Образование#Новости Белгорода#Оплата труда#Белгород
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