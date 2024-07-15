Белгородская область вошла в лидеры ЦФО по средней оплате труда учителей

В ноябре прошлого года министр образования области, Андрей Милёхин, сообщил, что в ближайшие три года, начиная как раз с 2023, сфера образования сможет получить около 114,8 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — федеральный бюджет. Планы на 2024 год включали направление более 37,8 млрд. Почти 80%, т. е. 30 млрд — зарплаты педагогам.