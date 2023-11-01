На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По прогнозу от министра образования, отрасль получит около 114,8 млрд рублей в ближайшие три года. Из них 5 миллиардов — федеральные средства. Конкретно в следующем году на образование выделят более 37,8 млрд. Большая часть, а именно почти 80% пойдёт на зарплаты педагогам — это, по словам Милёхина, 30 миллиардов.
Ключевые расходы на образование составит реализация национальных и региональных проектов. Так, в области продолжат открывать центры образования «Точки роста» и детские технопарки «Кванториумы». Последних в 2024 году планируют открыть два. В рамках дополнительного образования также сделают акцент на цифровой отрасли — будут закупать новое оборудование, чтобы дети — от дошкольников до выпускников — повышали свои цифровые навыки. Этим летом стало известно, что школьников начнут обучать управлять БПЛА в рамках уроков начальной военной подготовки — идею поддержал президент Владимир Путин.
Новое оборудование поставят и в образовательные учреждения — школы и детсады, — которые будут капитально ремонтировать. А для педагогов организуют курсы повышения квалификации, чтобы они смогли обращаться с этим оборудованием.
Деньги, как ни странно, пойдут и на дистанционное образование. Это касается повышения качества образовательного контента в интернете и улучшения процессов обучения для тех, кто вынужденно учится на дистанте — не только дети приграничных районов, но и, в том числе, спортсмены, которые уезжают на соревнования. А мы напомним, что на прошлой неделе вернули дистант в двух школах Красной Яруги из-за угрозы обстрелов, при этом губернатор Гладков заявил для тревожных белгородцев, что в Белгороде дистанционное обучение вводить не будут.
В 2024 году продолжат выплачивать разного рода субсидии и пособия семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Министр образования упомянул также компенсацию на оплату детских садов, в том числе частных. Но как конкретно это будет реализовываться — не уточнил.
Средства на академические стипендии и поддержку талантливых студентов направят в 33 колледжа и техникума, а также в БГИИК. Министр пообещал и серьёзно увеличить выплаты за получение 100 баллов на ЕГЭ. Выплачивать начнут и премии учителям, которые подготовили таких выпускников. В этом месяце стало известно, что размер одной премии за подготовку к госэкзамену — 58 тысяч рублей.
Стипендии будут получать и одарённые школьники. 50 таких ребят в октябре поощрили именными стипендиями — 5000 рублей в месяц. А их педагоги получили единоразовую выплату в 50 тысяч.
Деньги также пойдут на «поддержание высокого качества проведения ЕГЭ». Экзамен, кстати, пройдёт в 2024 году в плановом режиме, — рассказал глава региона журналистам «Известий». Однако при ухудшении оперативной обстановки будут принимать меры.
30 миллиардов на зарплаты педагогов включают в себя не только чистые оклады, но и всякие доплаты за классное руководство, звания «Почётный работник образования» и «Заслуженный учитель». И здесь Андрей Милёхин обозначил интересные цифры: сейчас средняя зарплата учителей в Белгородской области — 51 тысяча рублей, в следующем году её планируют увеличить до 53,9 тысячи. Однако мы напомним, что по данным Росстата, средняя зарплата педагога по Белгородской области — чуть более 43 тысяч рублей. А в августе журналисты Бел.Ру анализировали объявления на сервисах по поиску работы, и там учителям предлагали от 16 до 30 тысяч рублей.
Оставшийся бюджет планируют направить на обеспечение горячим питанием школьников, в том числе льготные категории, а также на губернаторские новогодние подарки для детей с 1 по 4 классы, из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников СВО. Ещё деньги пойдут на приобретение учебников и расходных материалов. В прошлом году Андрей Милёхин объяснил, что подарки получают только младшие школьники, так как с 5 класса у детей «начинаются этапы взросления».