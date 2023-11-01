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Школьная доска

На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 году

1 ноября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Школьная доска
Об этом рассказал министр образования области на брифинге, посвящённом прогнозным показателям бюджета социального блока Белгородской области на 2024 год. Андрей Милёхин также обозначил общую сумму, выделяемую на год и трёхлетний цикл для отрасли, и куда её потратят.

По прогнозу от министра образования, отрасль получит около 114,8 млрд рублей в ближайшие три года. Из них 5 миллиардов — федеральные средства. Конкретно в следующем году на образование выделят более 37,8 млрд. Большая часть, а именно почти 80% пойдёт на зарплаты педагогам — это, по словам Милёхина, 30 миллиардов.

Ключевые расходы на образование составит реализация национальных и региональных проектов. Так, в области продолжат открывать центры образования «Точки роста» и детские технопарки «Кванториумы». Последних в 2024 году планируют открыть два. В рамках дополнительного образования также сделают акцент на цифровой отрасли — будут закупать новое оборудование, чтобы дети — от дошкольников до выпускников — повышали свои цифровые навыки. Этим летом стало известно, что школьников начнут обучать управлять БПЛА в рамках уроков начальной военной подготовки — идею поддержал президент Владимир Путин.

Новое оборудование поставят и в образовательные учреждения — школы и детсады, — которые будут капитально ремонтировать. А для педагогов организуют курсы повышения квалификации, чтобы они смогли обращаться с этим оборудованием.

Деньги, как ни странно, пойдут и на дистанционное образование. Это касается повышения качества образовательного контента в интернете и улучшения процессов обучения для тех, кто вынужденно учится на дистанте — не только дети приграничных районов, но и, в том числе, спортсмены, которые уезжают на соревнования. А мы напомним, что на прошлой неделе вернули дистант в двух школах Красной Яруги из-за угрозы обстрелов, при этом губернатор Гладков заявил для тревожных белгородцев, что в Белгороде дистанционное обучение вводить не будут.

В 2024 году продолжат выплачивать разного рода субсидии и пособия семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Министр образования упомянул также компенсацию на оплату детских садов, в том числе частных. Но как конкретно это будет реализовываться — не уточнил.

Средства на академические стипендии и поддержку талантливых студентов направят в 33 колледжа и техникума, а также в БГИИК. Министр пообещал и серьёзно увеличить выплаты за получение 100 баллов на ЕГЭ. Выплачивать начнут и премии учителям, которые подготовили таких выпускников. В этом месяце стало известно, что размер одной премии за подготовку к госэкзамену — 58 тысяч рублей.

Стипендии будут получать и одарённые школьники. 50 таких ребят в октябре поощрили именными стипендиями — 5000 рублей в месяц. А их педагоги получили единоразовую выплату в 50 тысяч.

Деньги также пойдут на «поддержание высокого качества проведения ЕГЭ». Экзамен, кстати, пройдёт в 2024 году в плановом режиме, — рассказал глава региона журналистам «Известий». Однако при ухудшении оперативной обстановки будут принимать меры.

30 миллиардов на зарплаты педагогов включают в себя не только чистые оклады, но и всякие доплаты за классное руководство, звания «Почётный работник образования» и «Заслуженный учитель». И здесь Андрей Милёхин обозначил интересные цифры: сейчас средняя зарплата учителей в Белгородской области — 51 тысяча рублей, в следующем году её планируют увеличить до 53,9 тысячи. Однако мы напомним, что по данным Росстата, средняя зарплата педагога по Белгородской области — чуть более 43 тысяч рублей. А в августе журналисты Бел.Ру анализировали объявления на сервисах по поиску работы, и там учителям предлагали от 16 до 30 тысяч рублей.

Оставшийся бюджет планируют направить на обеспечение горячим питанием школьников, в том числе льготные категории, а также на губернаторские новогодние подарки для детей с 1 по 4 классы, из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников СВО. Ещё деньги пойдут на приобретение учебников и расходных материалов. В прошлом году Андрей Милёхин объяснил, что подарки получают только младшие школьники, так как с 5 класса у детей «начинаются этапы взросления».

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#Белгородская область#Образование#Стипендии#Новости Белгорода#Новогодние подарки#Белгород#Екатерина Никулина#Дистанционное образование#Зарплаты педагогов
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