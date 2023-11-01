На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 году

30 миллиардов на зарплаты педагогов включают в себя не только чистые оклады, но и всякие доплаты за классное руководство, звания «Почётный работник образования» и «Заслуженный учитель». И здесь Андрей Милёхин обозначил интересные цифры: сейчас средняя зарплата учителей в Белгородской области — 51 тысяча рублей, в следующем году её планируют увеличить до 53,9 тысячи. Однако мы напомним, что по данным Росстата, средняя зарплата педагога по Белгородской области — чуть более 43 тысяч рублей. А в августе журналисты Бел.Ру анализировали объявления на сервисах по поиску работы, и там учителям предлагали от 16 до 30 тысяч рублей.