Белгородским классным руководителям и кураторам увеличили размер выплат. Есть нюанс

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Размер дополнительных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в населённых пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек, с 1 марта увеличен вдвое — до 10 тысяч рублей. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько человек могут претендовать на данные выплаты в регионе. По официальным данным, в Белгородской области 458 школ расположены в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Учебные учреждения находятся во всех муниципалитетах, кроме Белгорода.
В вышеуказанных школах работают 11 389 человек, из них 6443 — классные руководители.
Что касается колледжей и техникумов, в населённых пунктах региона с населением не более 100 тысяч человек расположены 19 учреждений среднего профессионального образования. Они находятся на территории Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов, Борисовского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Ракитянского, Ровеньского и Чернянского районов.
В данных учреждениях СПО работают 792 педагога, из них 519 — кураторы студенческих групп.
В правительстве отметили, что с 1 марта за классное руководство в школах и кураторство в СПО педагоги образовательных организаций, расположенных в населённых пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, получают дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей.