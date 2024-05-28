Белгородским классным руководителям и кураторам увеличили размер выплат. Есть нюанс

В белгородском правительстве рассказали об увеличении выплат педагогам

Кабмин повысил размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. За эту работу педагоги, проживающие в городах и сёлах с населением менее 100 тысяч человек, будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько человек могут претендовать на выплаты.

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