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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В белгородском правительстве рассказали об увеличении выплат педагогам

Белгородским классным руководителям и кураторам увеличили размер выплат. Есть нюанс

28 мая 2024, 09:33
Фото: 1MI

В белгородском правительстве рассказали об увеличении выплат педагогам

Кабмин повысил размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. За эту работу педагоги, проживающие в городах и сёлах с населением менее 100 тысяч человек, будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько человек могут претендовать на выплаты.
Сюжет
Школы

Размер дополнительных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в населённых пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек, с 1 марта увеличен вдвое — до 10 тысяч рублей. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько человек могут претендовать на данные выплаты в регионе. По официальным данным, в Белгородской области 458 школ расположены в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Учебные учреждения находятся во всех муниципалитетах, кроме Белгорода.

В вышеуказанных школах работают 11 389 человек, из них 6443 — классные руководители.

Что касается колледжей и техникумов, в населённых пунктах региона с населением не более 100 тысяч человек расположены 19 учреждений среднего профессионального образования. Они находятся на территории Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов, Борисовского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Ракитянского, Ровеньского и Чернянского районов.

В данных учреждениях СПО работают 792 педагога, из них 519 — кураторы студенческих групп.

В правительстве отметили, что с 1 марта за классное руководство в школах и кураторство в СПО педагоги образовательных организаций, расположенных в населённых пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, получают дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Население#Школы#Эксклюзив#Педагоги#Выплаты#Белгород#Колледжи#Классные руководители
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