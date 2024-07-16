«Школа мэров» в Москве: итоги образовательного проекта для глав муниципалитетов

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Москве завершился образовательный проект «Школа мэров». По итогам тщательного отбора в начале программы из 565 кандидатов, представляющих глав субъектов Российской Федерации, на обучение был зачислен 161 слушатель.
Восемь месяцев главы муниципалитетов, их заместители, представители региональных органов власти и организаций учились оптимизировать управленческие процессы. В конце программы они создали 157 проектов, направленных на улучшение работы муниципалитетов и повышение качества жизни горожан. Проекты охватывают различные сферы жизни: от жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, до социальной поддержки и работы с детьми и молодёжью.
Отличительной чертой программы стал фокус на практической части, обучение проходило в десяти партнёрских регионах. По итогам проекта 19 участников получили новые назначения.
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв сообщил, что проект «Школа мэров» стартует вновь уже этой осенью.
Недавно стало известно, что на благоустройство трёх городских пространств в Белгороде будет выделено более 17 миллионов рублей. Эти средства пойдут на проведение различных работ по уходу за зелёными насаждениями.