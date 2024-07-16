«Школа мэров» в Москве: итоги образовательного проекта для глав муниципалитетов

Восемь месяцев главы муниципалитетов, их заместители, представители региональных органов власти и организаций учились оптимизировать управленческие процессы. В конце программы они создали 157 проектов, направленных на улучшение работы муниципалитетов и повышение качества жизни горожан. Проекты охватывают различные сферы жизни: от жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, до социальной поддержки и работы с детьми и молодёжью.