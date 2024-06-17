Россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

Среди жителей регионов самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона — 30% из них платят больше 1000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В то время как в Уральском и Северо-Западном регионах жители чаще пользуются самыми недорогими тарифами (31%) — до 200 или 400 рублей. В среднем такие тарифы выбирает 24% россиян, а за 1000 рублей и более — 23%.