Россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
При этом комфортным уровнем для большинства россиян (54%) был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».
Среди жителей регионов самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона — 30% из них платят больше 1000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В то время как в Уральском и Северо-Западном регионах жители чаще пользуются самыми недорогими тарифами (31%) — до 200 или 400 рублей. В среднем такие тарифы выбирает 24% россиян, а за 1000 рублей и более — 23%.
По сравнению с текущими тарифами, всего 8% жителей готовы платить в пределах 200 рублей больше (до 600 рублей), и 3% — до 1000 рублей. А вот комфортные суммы для большинства опрошенных ниже. Так, 54% хотели бы платить за связь до 400 рублей в месяц; примерно треть — до 800 рублей, и лишь для 11% платеж более 800 рублей вполне комфортен.
Отметим, что почти половина россиян (48%) платит за себя и кого-то из членов семьи, еще 47% — только за себя, и за 5% ответивших связь оплачивает семья или работодатель.
Большинство опрошенных (53%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 22% — низкое качество связи, для 15% — медленный интернет, и еще для 7% — спам-звонки.
При этом в перечне услуг как самые важных большинство (61%) отметили гигабайты интернета, 49% — минуты звонков, 35% — трафик в мессенджерах без доплаты, 27% — домашний интернет и 22% — доступ в музыкальные и видео-сервисы. В меньшей степени пользователи заинтересованы в подключении близких в один тариф (15%), СМС (11%) и в бесплатных минутах в роуминге со странами СНГ (9%).
«Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой „конструктор“ позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью», — прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.
*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.