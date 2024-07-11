Каждый белгородец вдохнул 136 кг загрязнений от предприятий и транспорта за год

На 2,5% увеличилось количество выбросов в атмосферу в Белгородской области с 2022 по 2023 год, посчитала FinExpertiza. За 2022 год суммарные выбросы предприятий и транспорта в регионе составили более 199 тысяч тонн, а в 2023 — больше 205 тысяч тонн. Удельный вес выбросов от транспорта составил 20%.