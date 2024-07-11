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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:27

Каждый белгородец вдохнул 136 кг загрязнений от предприятий и транспорта за год

Каждый белгородец вдохнул 136 кг загрязнений от предприятий и транспорта за год

11 июля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
FinExpertiza опубликовала исследование о количестве выбросов, которые произвели предприятия и транспорт в России в 2023 году. Рост загрязнений по сравнению с 2022 годом в Белгородской области составил 2,5%. А ещё регион попал в один из антирейтингов. В какой — читайте в материале Бел.Ру.

На 2,5% увеличилось количество выбросов в атмосферу в Белгородской области с 2022 по 2023 год, посчитала FinExpertiza. За 2022 год суммарные выбросы предприятий и транспорта в регионе составили более 199 тысяч тонн, а в 2023 — больше 205 тысяч тонн. Удельный вес выбросов от транспорта составил 20%.

На душу населения в 2023 году пришлось 136 килограммов загрязнений. А на один квадратный километр Белгородской области приходится 7,6 тонн выбросов от предприятий и автомобилей.

Всего в 2023 году по всей России предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 млн тонн загрязнений — это на 1% меньше, чем годом ранее, а ещё это рекордный минимум последних пяти лет.

Белгородская область попала в один из антирейтингов исследования — выбросы на единицу площади.

Первое место у Москвы с 149,7 тонны на один квадратный километр, второе у Санкт-Петербурга — 144,9 тонны на квадратный километр. Седьмое место заняла Белгородская область с 7,6 тонны на квадратный километр.

В соседней Воронежской области в 2023 году было 211 тысяч тонн выбросов, а рост по сравнению с 2022 годом составил 3,1%. В Курской области за 2023 год — 79 тысяч тонн. Рост по сравнению с позапрошлым годом — 2,5%.

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#Алёна Мальцева#Общество#Курская область#Москва#Транспорт#Россия#Белгород#Загрязнения#Выбросы#Воронежская область#Антирейтинг
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