Каждый белгородец вдохнул 136 кг загрязнений от предприятий и транспорта за год

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На 2,5% увеличилось количество выбросов в атмосферу в Белгородской области с 2022 по 2023 год, посчитала FinExpertiza. За 2022 год суммарные выбросы предприятий и транспорта в регионе составили более 199 тысяч тонн, а в 2023 — больше 205 тысяч тонн. Удельный вес выбросов от транспорта составил 20%.
На душу населения в 2023 году пришлось 136 килограммов загрязнений. А на один квадратный километр Белгородской области приходится 7,6 тонн выбросов от предприятий и автомобилей.
Всего в 2023 году по всей России предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 млн тонн загрязнений — это на 1% меньше, чем годом ранее, а ещё это рекордный минимум последних пяти лет.
Белгородская область попала в один из антирейтингов исследования — выбросы на единицу площади.
Первое место у Москвы с 149,7 тонны на один квадратный километр, второе у Санкт-Петербурга — 144,9 тонны на квадратный километр. Седьмое место заняла Белгородская область с 7,6 тонны на квадратный километр.
В соседней Воронежской области в 2023 году было 211 тысяч тонн выбросов, а рост по сравнению с 2022 годом составил 3,1%. В Курской области за 2023 год — 79 тысяч тонн. Рост по сравнению с позапрошлым годом — 2,5%.