Почему на белгородских дорогах нет знаков об ограничении движения большегрузов в жару

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Некоторые белгородцы посчитали, что в жаркие дни на дорогах региона не ограничивают движение большегрузов. Однако министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил, что на самом деле временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значений области значения уже ввели. Они действуют с 1 июня и продлятся до конца лета.
При дневной температуре воздуха свыше 32 °С тяжеловесному транспорту разрешено двигаться с 22:00 до 10:00 часов. Временные ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку техники и материалов для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Сергей Евтушенко
Но белгородцы возмутились: ведь если знаки, предупреждающие об ограничении движения большегрузных автомобилей, не размещены на дорогах области, то кто об этом узнает?
«Я не видел ни одного подобного ограничивающего знака на дорогах, даже при въезде в Белгородскую область», — написал Максим.
Министр пояснил, что введение летних ограничений установку дополнительных дорожных знаков не предполагает, а информация о причинах и сроках вводимых ограничений ежегодно публикуется на сайте минтранса области, в соцсетях и СМИ.
В этом году публикации были в конце апреля, после подписания соответствующего распоряжения. Движение тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования возможно только при наличии специального разрешения, в котором в обязательном порядке прописываются введенные летние ограничения. Контроль за исполнением возложен на Ространснадзор.
Сергей Евтушенко
Об ограничениях для тяжеловесного транспорта стало известно 25 апреля 2024 года. Если на улице температура выше +32 °С, движение будет разрешено только с 22:00 до 10:00.