Почему на белгородских дорогах нет знаков об ограничении движения большегрузов в жару

Некоторые белгородцы посчитали, что в жаркие дни на дорогах региона не ограничивают движение большегрузов. Однако министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил, что на самом деле временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значений области значения уже ввели. Они действуют с 1 июня и продлятся до конца лета.