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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Ещё на десять дней продлили ограничения для двух электричек из Белгорода

Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА вновь продлили

5 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Ещё на десять дней продлили ограничения для двух электричек из Белгорода

Ограничения будут действовать до 15 июля. Их ввели после того, как 22 мая под Белгородом беспилотник атаковал электричку. Подробности сообщили в минтрансе Белгородской области.

На двух маршрутах из Белгорода продлили корректировки в графике движения пригородных поездов. Это связано с непростой оперативной обстановкой в регионе.

На участке Белгород — Наумовка пригородные поезда будут следовать до станции Толоконное.

Также отменяются все пригородные поезда, следующие по маршруту Белгород — Нежеголь.

Ограничения будут действовать до 15 июля.

Напомним, что ранее ограничения на эти маршруты уже продлевали. Их ввели после того, как украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом. Происшествие случилось как раз на участке железной дороги Белгород — Наумовка.

Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА продлили ещё на неделю
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