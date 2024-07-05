Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА вновь продлили

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На двух маршрутах из Белгорода продлили корректировки в графике движения пригородных поездов. Это связано с непростой оперативной обстановкой в регионе.
На участке Белгород — Наумовка пригородные поезда будут следовать до станции Толоконное.
Также отменяются все пригородные поезда, следующие по маршруту Белгород — Нежеголь.
Ограничения будут действовать до 15 июля.
Напомним, что ранее ограничения на эти маршруты уже продлевали. Их ввели после того, как украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом. Происшествие случилось как раз на участке железной дороги Белгород — Наумовка.