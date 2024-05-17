ЦОДД одобрил, а ГАИ — нет: что рассказали в мэрии и УМВД о реконструкции на Ватутина?

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
О реконструкции перекрёстка улицы 5 Августа и проспекта Ватутина стало известно ещё в начале февраля, а к середине месяца сообщили, что в проект внесут небольшие изменения, которые касаются капремонта пешеходного моста, новых регулируемых поворотов и двух остановок. Должна была появиться на участке и выделенная полоса для автобусов, о возможности создания которой заявлял мэр Белгорода Валентин Демидов. Однако в конечный вариант проекта автобусная полоса так и не попала. А вот стартовали работы в марте текущего года.
Уже в апреле белгородцы начали подмечать на пересечении улиц 5 Августа и проспекта Ватутина некоторые странности в организации движения после того, как началась реализация проекта. Одной из таких деталей стало расположение светофора. 3 апреля читательница Бел.Ру сообщила, что тот установили посередине пешеходного перехода, прямо на пути, где осуществляется движение. На обращение белгородки ответили в мэрии. Валентин Демидов заявил, что с проблемой обязательно разберутся специалисты.
Сотрудники администрации также пояснили, что стойка, расположенная на разделительном островке, выполняет функцию ориентира для размещения дополнительных передатчиков.
На следующий день на уже известном перекрёстке побывала журналистка Бел.Ру. В тот момент четверо мужчин спорили о том, насколько на самом деле верен проект. Как оказалось, всё дело заключалось в дорожном знаке. Из-за него возникла путаница в расположении велопереезда и пешеходного перехода. По указателю они располагались не так, как указано в документации, т. е. если следовать ему, велопереезд должен находиться справа, а переход — слева. А в итоге всё выходило наоборот.
Прокомментировала ещё одно неудобство жительница города, после того, как отметила, что из-за островков безопасности, расположенных на перекрёстке, возрастает возможность возникновения аварий, потому что «автомобили не вписываются»:
«Не особо он [наземный переход] здесь нужен. Может, и приживётся. Неудобно водителям будет, которые едут сверху, разгоняются. А здесь уже надо останавливаться перед светофором».
Далее стало понятно, что на этом вопросы к проекту реконструкции не закончились.
16 апреля появилась информация о том, что всё же вопросом занялось УМВД. В результате проверки стало ясно, что обеспечение безопасности на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы 5 Августа оставляет желать лучшего. Причиной этого является отсутствие согласования работ между администрацией и отделом ГАИ, как объяснила региональная прокуратура. Так, нарушения ОДД на пересечении улиц всё-таки имеются.
По информации, со ссылкой на МВД, сообщили, что администрация города без согласования со службой ГИБДД произвела работы по установке светофора, дополнительных полос для поворотов и парковочных мест. В результате этого главе администрации внесли представление.
Так, Госавтоинспекция УМВД по Белгороду обнаружила в проекте ОДД ряд нарушений, которые связаны с обустройством и размещением дорожных знаков, разметки, светофоров и т. п. В своём ответе управление уточнило, что подобные нарушения осложняют движение транспорта на дорожном участке и могут стать причиной аварий. В том числе с участием пешеходов пассажирского транспорта. Проект, заявляет белгородское УМВД, разработан «одной из профильных организаций»,
«Информация о выявленных недостатках направлена в администрацию г. Белгорода, а также в прокуратуру г. Белгорода», — указано в ответе на запрос редакции Бел.Ру.
В мэрии ответили, что концепцией организации дорожного движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа разработан «Центром организации дорожного движения». И уже на её основе компания «Технопроект», ставшая победителем торгов на выполнение работ, разработала проектно-сметную документацию.
«В марте 2024 года документация была отправлена на согласование ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду. В ответ были получены замечания о том, что обустройство регулируемого пешеходного перехода и дополнительных левоповоротных полос может вызвать риск возникновения транспортных заторов и дорожно-транспортных происшествий. В данный момент корректировка проекта продолжается», — заявили Бел.Ру в администрации Белгорода на вопрос о возникшей ситуации.