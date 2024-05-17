ЦОДД одобрил, а ГАИ — нет: что рассказали в мэрии и УМВД о реконструкции на Ватутина?

На следующий день на уже известном перекрёстке побывала журналистка Бел.Ру. В тот момент четверо мужчин спорили о том, насколько на самом деле верен проект. Как оказалось, всё дело заключалось в дорожном знаке. Из-за него возникла путаница в расположении велопереезда и пешеходного перехода. По указателю они располагались не так, как указано в документации, т. е. если следовать ему, велопереезд должен находиться справа, а переход — слева. А в итоге всё выходило наоборот.