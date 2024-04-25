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Фура

Белгородских водителей предупредили о летних ограничениях на дорогах

25 апреля 2024, 16:30
Фото: 1MI
Фура

Водителей тяжеловесного транспорта ждут ограничения на белгородских дорогах

С 1 июня по 31 августа 2024 года в Белгородской области будут действовать ограничения для тяжеловесного транспорта. Движение будет разрешено только с 22:00 до 10:00, если на улице температура будет выше +32 °С, сообщает минтранс Белгородской области.

В период с 1 июня по 31 августа 2024 года будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Список дорог, на которых будут действовать ограничения, определён постановлением постановлением регионального правительства.

При дневной температуре выше +32 °С большегрузы смогут передвигаться по асфальтированным дорогам с 22:00 до 10:00.

Временные ограничения движения не будут касаться пассажирских автобусных перевозок, в том числе международных рейсов. Также ограничения не распространяются на перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС и на транспортировку техники и материалов, которые нужны для аварийно-восстановительных и ремонтных работ на дорогах.

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