Белгородских водителей предупредили о летних ограничениях на дорогах

Временные ограничения движения не будут касаться пассажирских автобусных перевозок, в том числе международных рейсов. Также ограничения не распространяются на перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС и на транспортировку техники и материалов, которые нужны для аварийно-восстановительных и ремонтных работ на дорогах.