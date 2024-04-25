Белгородских водителей предупредили о летних ограничениях на дорогах

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В период с 1 июня по 31 августа 2024 года будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Список дорог, на которых будут действовать ограничения, определён постановлением постановлением регионального правительства.
При дневной температуре выше +32 °С большегрузы смогут передвигаться по асфальтированным дорогам с 22:00 до 10:00.
Временные ограничения движения не будут касаться пассажирских автобусных перевозок, в том числе международных рейсов. Также ограничения не распространяются на перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС и на транспортировку техники и материалов, которые нужны для аварийно-восстановительных и ремонтных работ на дорогах.