На этот раз деньги: известный блогер пообещал повторно помочь белгородцам

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Блогер Михаил Литвин захотел повторно поддержать жителей Белгородской области финансово, отправив в фонд 2 млн 50 тыс. рублей. Деньги он достал из закрытого сейфа. Об этом мужчина рассказал в своём видеоролике.
Блогер обещал позже рассказать о том, в какой фонд региона отправятся денежные средства, однако на момент написания материала данная информация ещё не была опубликована в его Telegram-канале.
Напомним, что блогер Михаил Литвин в марте текущего года помог переселить из приграничья в другие регионы десять белгородских семей. Он утверждал, что помогать им будет до того момента, «пока не утихомирится ситуация».