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Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Блогер Литвин решил помочь белгородцам

На этот раз деньги: известный блогер пообещал повторно помочь белгородцам

16 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI

Блогер Литвин решил помочь белгородцам

Блогер Михаил Литвин пообещал отправить в региональный фонд 2 млн 50 тыс. рублей. Об этом он рассказал в своём видеоролике.

Блогер Михаил Литвин захотел повторно поддержать жителей Белгородской области финансово, отправив в фонд 2 млн 50 тыс. рублей. Деньги он достал из закрытого сейфа. Об этом мужчина рассказал в своём видеоролике.

Блогер обещал позже рассказать о том, в какой фонд региона отправятся денежные средства, однако на момент написания материала данная информация ещё не была опубликована в его Telegram-канале.

Напомним, что блогер Михаил Литвин в марте текущего года помог переселить из приграничья в другие регионы десять белгородских семей. Он утверждал, что помогать им будет до того момента, «пока не утихомирится ситуация».

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