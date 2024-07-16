Геошторм и аномальная жара: как пережить эту неделю?

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни похолодания ожидать всё-таки не стоит: в некоторых регионах столбик термометра поднимется ещё выше. Так, в Адыгее с 16 по 19 июля в дневное время с 15:00 до 17:00 воздух прогреется до +39 °С, а жителям новых российских регионов и Северного Кавказа стоит подготовиться к температуре в +40…+42 °С.