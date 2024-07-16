Геошторм и аномальная жара: как пережить эту неделю?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Июль в 2024 году выдался максимально жарким. Во многих российских регионах температура воздуха поднималась выше +37 °С.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни похолодания ожидать всё-таки не стоит: в некоторых регионах столбик термометра поднимется ещё выше. Так, в Адыгее с 16 по 19 июля в дневное время с 15:00 до 17:00 воздух прогреется до +39 °С, а жителям новых российских регионов и Северного Кавказа стоит подготовиться к температуре в +40…+42 °С.
При этом в Центральном и Сибирском федеральных округах будет чуть прохладнее: от +32 до +37 в зависимости от городов. В оставшихся округах тёплая погода будет сопровождаться сильным ветром, ливнями и грозами.
Не только аномальную жару стоит ждать россиянам. После прошлых магнитных бурь, которые накрыли Землю в выходные, прошло совсем немного времени, однако вскоре начнутся новые.
Только 11 июля на Земле произошла сильная вспышка силой в четыре балла, а спустя пару дней — 14 июля — ситуация повторилась с неменьшей мощностью. Но расслабляться на этом не стоит: учёные прогнозируют новую вспышку, которая должна обрушиться на планету уже 18 июля.
Как утверждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, 16 и 17 июля магнитосфера будет спокойной и никаких вспышек на Солнце быть не должно. Однако уже 18 числа ожидается всплеск солнечной активности — в этот день количество мощных вспышек может достигнуть пяти, одна из которых будет высочайшего класса X.
14 июля на Солнце произошла вспышка X, которая продлилась около получаса. Если корональные выбросы массы от вспышки будут направлены на Землю, то избежать магнитной бури 18 числа не выйдет.
Геомагнитные бури могут привести к проблемам в энергетике и работе спутников, включая системы GPS. Из-за таких ситуаций авиакомпании иногда меняют свои маршруты, чтобы избежать радиации. Спутники на орбите также могут перестать работать.
Интересно, что во время сильных бурь полярные сияния могут быть видны даже в южных широтах, что позволяет их жителям увидеть редкое явление.
Для защиты от солнечной активности и её последствий требуется постоянный мониторинг ситуации на Солнце: если заметить вспышки заранее, можно уменьшить влияние бурь на людей и энергетический сектор.