Стоит ли ожидать белгородцам похолодания в ближайшее время?

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Синоптики прогнозируют, что жаркие дни в Белгородской области задержатся. Выходные пройдут в прежнем погодном режиме.
Так, в эту пятницу, 12 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +15…+20 ºС. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с.
Днём воздух в регионе прогреется до +28…+33 ºС. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
В Белгороде завтра будет солнечно, без осадков. Ночью ожидается +20 ºС, днём +31 ºС. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни высокая температура сохранится.
Напомним, что спастись от перегрева организма в жару можно с помощью нескольких рекомендаций врачей.