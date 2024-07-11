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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Жара

Стоит ли ожидать белгородцам похолодания в ближайшее время?

11 июля 2024, 14:31
Фото: 1MI
Жара

В праздничный день в Белгородской области установится 33-градусная жара

12 июля в регионе будет по-прежнему жарко. Воздух местами прогреется до +33 ºС. Ожидается переменная облачность, а вот дождей совсем не предвидится, поделились в МЧС.
Сюжет
МЧС

Синоптики прогнозируют, что жаркие дни в Белгородской области задержатся. Выходные пройдут в прежнем погодном режиме.

Так, в эту пятницу, 12 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +15…+20 ºС. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с.

Днём воздух в регионе прогреется до +28…+33 ºС. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

В Белгороде завтра будет солнечно, без осадков. Ночью ожидается +20 ºС, днём +31 ºС. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни высокая температура сохранится.

Напомним, что спастись от перегрева организма в жару можно с помощью нескольких рекомендаций врачей.

Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз#Синоптики#Белгород
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