Жара в Белгородской области: когда синоптики обещают снижение температуры?

В Белгородской области сохраняется аномальная жара. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье, 14 июля, днём температура воздуха поднимется до +29…+34 °C, местами до +36 °C. Ночью будет похолодание до +16…+21 °C. Осадков не ожидается, на небе — переменная облачность. Ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/c, днём — северо-западный со скоростью 6-11 м/c.