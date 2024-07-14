Жара в Белгородской области: когда синоптики обещают снижение температуры?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Белгородской области сохраняется аномальная жара. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье, 14 июля, днём температура воздуха поднимется до +29…+34 °C, местами до +36 °C. Ночью будет похолодание до +16…+21 °C. Осадков не ожидается, на небе — переменная облачность. Ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/c, днём — северо-западный со скоростью 6-11 м/c.
По прогнозам Гидрометцентра, жаркая погода продержится до середины следующей недели. В понедельник, 15 июля, обещают +36 °C и небольшой дождь. Во вторник, 16 июля, температура составит +36 °C, будет малооблачно и без осадков.
В среду, 17 июля, ожидается критический подъём температуры до +37 °C, после чего она начнёт спадать. В четверг, 18 июля, обещают +34 °C, в пятницу, 19 июля, — +31 °C, а в субботу, 20 июля, температура составит уже +30 °C.
Напомним, чтобы легко и без последствий пережить жару, нужно следовать простым врачебным рекомендациям.