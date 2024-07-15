Жара в Белгородской области установит новый рекорд

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Завтра, 16 июля, на территории Белгородской области ожидается очень жаркая погода: столбик термометра поднимется до +37 °C. В областном центре будет наблюдаться такая же аномальная жара. При этом в ночное время суток температура опустится до +22 °C.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, жара сохранится в регионе на протяжении недели: небольшое снижение температуры произойдёт в пятницу, 19 июля, до +31 °C. В воскресенье, 21 июля, столбик термометра днём опустится до +29 °C. В четверг ожидается небольшой дождь, однако температура остановится на +36 °C.
Напомним, что сильная жара в Белгородской области сохраняется на протяжении недели. При этом вчера, 14 июля, в некоторых муниципалитетах региона бушевала непогода.