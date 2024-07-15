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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Жара

Жара в Белгородской области установит новый рекорд

15 июля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Жара

В Белгороде вновь ожидается аномальная жара

Об аномальной жаре белгородцев предупредили в региональной пресс-службе МЧС: температура воздуха поднимется до +37 °C. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.
Сюжет
Погода

Завтра, 16 июля, на территории Белгородской области ожидается очень жаркая погода: столбик термометра поднимется до +37 °C. В областном центре будет наблюдаться такая же аномальная жара. При этом в ночное время суток температура опустится до +22 °C.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, жара сохранится в регионе на протяжении недели: небольшое снижение температуры произойдёт в пятницу, 19 июля, до +31 °C. В воскресенье, 21 июля, столбик термометра днём опустится до +29 °C. В четверг ожидается небольшой дождь, однако температура остановится на +36 °C.

Напомним, что сильная жара в Белгородской области сохраняется на протяжении недели. При этом вчера, 14 июля, в некоторых муниципалитетах региона бушевала непогода.

Жара в Белгородской области: когда синоптики обещают снижение температуры?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Белгород#Аномальная жара
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