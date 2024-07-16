Белгородка ударила товарища шампуром и заплатила за это квартирой

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Инцидент, развязавший цепочку событий, произошёл в Старом Осколе. Местная жительница отдыхала на даче в компании друзей. В какой-то момент у неё возник конфликт с одним из приятелей. Женщина ударила мужчину металлическим шампуром, нанеся ему серьёзные травмы, которые позже были оценены как тяжкий вред здоровью.
Прошёл суд. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и обязали её выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей.
Женщина не торопилась выплачивать долг, хотя её предупреждали о возможных последствиях. Поскольку она не погасила задолженность, судебные приставы наложили арест на её имущество. Выяснилось, что у женщины в собственности две квартиры. Одну из них арестовали для уплаты долга, а разницу вернули нападавшей.
Напомним, недавно в Старом Осколе другая жительница смогла отсудить у управляющей компании 205 тысяч рублей за то, что её квартиру затопило.