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Квартира

Белгородка ударила товарища шампуром и заплатила за это квартирой

16 июля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Квартира

Приставы арестовали квартиру жительницы Старого Оскола

Тяжкий вред здоровью и моральный ущерб: конфликт на даче обернулся судебным разбирательством. Ответчица при этом выплачивать долг не торопилась. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Инцидент, развязавший цепочку событий, произошёл в Старом Осколе. Местная жительница отдыхала на даче в компании друзей. В какой-то момент у неё возник конфликт с одним из приятелей. Женщина ударила мужчину металлическим шампуром, нанеся ему серьёзные травмы, которые позже были оценены как тяжкий вред здоровью.

Прошёл суд. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и обязали её выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей.

Женщина не торопилась выплачивать долг, хотя её предупреждали о возможных последствиях. Поскольку она не погасила задолженность, судебные приставы наложили арест на её имущество. Выяснилось, что у женщины в собственности две квартиры. Одну из них арестовали для уплаты долга, а разницу вернули нападавшей.

Напомним, недавно в Старом Осколе другая жительница смогла отсудить у управляющей компании 205 тысяч рублей за то, что её квартиру затопило.

Белгородка отсудила у УК 205 тысяч рублей за затопленную стоками квартиру
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Квартира#Арест#Новости Старого Оскола#Компенсация#Тяжкий вред здоровью#Белгород#Шампур
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