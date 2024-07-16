Белгородка ударила товарища шампуром и заплатила за это квартирой

Женщина не торопилась выплачивать долг, хотя её предупреждали о возможных последствиях. Поскольку она не погасила задолженность, судебные приставы наложили арест на её имущество. Выяснилось, что у женщины в собственности две квартиры. Одну из них арестовали для уплаты долга, а разницу вернули нападавшей.