Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»

Школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также учреждения дополнительного образования, культуры и спорта Старого Оскола и Губкина также защитят бронеплёнкой на окнах. Такую работу должны выполнить к началу учебного года. Об этом сегодня рассказали на оперативном совещании правительства Белгородской области.