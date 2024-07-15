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Published Сегодня, 08:58

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Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»

Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»

15 июля 2024, 08:58
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков рассказал, что до начала учебного года бронеплёнкой оклеят образовательные и медицинские учреждения и отдалённых от границы городов — Старого Оскола и Губкина.
Сюжет
Деньги

Школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также учреждения дополнительного образования, культуры и спорта Старого Оскола и Губкина также защитят бронеплёнкой на окнах. Такую работу должны выполнить к началу учебного года. Об этом сегодня рассказали на оперативном совещании правительства Белгородской области.

Вячеслав Гладков рассказал, что все школы оставляют себе некоторое количество плёнки «на всякий случай». За таким надо проследить и не допускать, так как это большой объём средств.

«Меняем стеклопакеты, спрашиваем у директоров: „Вам нужно плёнку?“. Ни один директор мне не сказал, что её нет», — объяснил губернатор.

Гладков назвал это хозяйским подходом, но уточнил, что даже небольшой запас — это «сумасшедшие деньги».

«Давайте использовать не чтобы где-то в подвале лежало, а чтобы обеспечивать безопасность детей и взрослых», — подчеркнул глава правительства.

Также Гладков отметил, что если родители или учителя не хотят участвовать в поклейке плёнки, заставлять их не надо.

Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
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#Алёна Мальцева#Деньги#Белгородская область#Культура#Старый Оскол#Спорт#Губкин#Больницы#Школы#Поликлиники#Окна#Детские сады#Медицинские учреждения#Вячеслав Гладков#СВО#Бронеплёнка
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