Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также учреждения дополнительного образования, культуры и спорта Старого Оскола и Губкина также защитят бронеплёнкой на окнах. Такую работу должны выполнить к началу учебного года. Об этом сегодня рассказали на оперативном совещании правительства Белгородской области.
Вячеслав Гладков рассказал, что все школы оставляют себе некоторое количество плёнки «на всякий случай». За таким надо проследить и не допускать, так как это большой объём средств.
«Меняем стеклопакеты, спрашиваем у директоров: „Вам нужно плёнку?“. Ни один директор мне не сказал, что её нет», — объяснил губернатор.
Гладков назвал это хозяйским подходом, но уточнил, что даже небольшой запас — это «сумасшедшие деньги».
«Давайте использовать не чтобы где-то в подвале лежало, а чтобы обеспечивать безопасность детей и взрослых», — подчеркнул глава правительства.
Также Гладков отметил, что если родители или учителя не хотят участвовать в поклейке плёнки, заставлять их не надо.