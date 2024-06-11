Бронеплёнка на окнах появится в удалённых от границы городах Белгородской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Работа по оклейкой окон бронеплёнкой ведётся в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения. В общей сложности под нанесение защиты запланированы более 200 тыс. кв. метров стекол, сообщил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.
«Обеспечить заклейку учреждения здравоохранения, культуры и спорта, дополнительного образования и образования от двух округов до 1 сентября. Там с деньгами мы вопрос решили, процедурные запросы по поставке мы отрабатывали с поставщиком», — прокомментировал решение губернатор Вячеслав Гладков.
Регламент уже утверждён, отметил глава региона. Нанимать никого не нужно, сотрудники и родители справятся с работой сами, но «заставлять никого нельзя», «кто не хочет — ничего страшного».
Такие же работы рекомендовано провести вузами и колледжам.