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Более 200 тыс. кв. метров стёкол оклеят бронеплёнкой в Губкине и Старом Осколе

Бронеплёнка на окнах появится в удалённых от границы городах Белгородской области

11 июня 2024, 06:30
Фото: 1MI

Более 200 тыс. кв. метров стёкол оклеят бронеплёнкой в Губкине и Старом Осколе

Бронеплёнку нанесут на окна социальных учреждений Губкина и Старого Оскола Белгородской области. Работы по данному направлению проведут до 1 сентября.

Работа по оклейкой окон бронеплёнкой ведётся в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения. В общей сложности под нанесение защиты запланированы более 200 тыс. кв. метров стекол, сообщил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.

«Обеспечить заклейку учреждения здравоохранения, культуры и спорта, дополнительного образования и образования от двух округов до 1 сентября. Там с деньгами мы вопрос решили, процедурные запросы по поставке мы отрабатывали с поставщиком», — прокомментировал решение губернатор Вячеслав Гладков.

Регламент уже утверждён, отметил глава региона. Нанимать никого не нужно, сотрудники и родители справятся с работой сами, но «заставлять никого нельзя», «кто не хочет — ничего страшного».

Такие же работы рекомендовано провести вузами и колледжам.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Культура#Старый Оскол#Спорт#Губкин#Здравоохранение#Родители#Дополнительное образование#Окна#Образовательные учреждения#Белгород#Социальные учреждения#Бронепленка
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