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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Окно

Белгородских частников могут обязать оклеить окна своих зданий бронеплёнкой

19 января 2024, 13:18
Фото: 1MI
Окно

Гладков рассказал об оклейке окон бронеплёнкой для частных объектов в Белгороде

К губернатору Вячеславу Гладкову обратился местный житель и попросил переговорить с владельцами спортклубов по поводу бронеплёнки на окнах. Однако в итоге обязать оклеить ею окна могут не только спортивные клубы, но и другие частные объекты.

Коммерческие организации Белгорода могут обязать оклеивать окна бронеплёнкой. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков после соответствующего обращения белгородца. Однако необходимое решение должны принять на заседании оперштаба.

«В Белгороде практически все спортивные клубы с огромными стёклами. Там очень много людей, занимающихся спортом. Можно ли переговорить с руководством этих клубов и поднять вопрос хотя бы об оклеивании окон бронеплёнкой? Потому что, если, не дай бог, будут прилёты рядом с таким зданием, то эти огромные стёкла полетят во все стороны», — отметил житель города.

Глава региона рассказал, что все муниципальные и государственные объекты города работу по оклеиванию окон уже выполнили. Но то же самое могут сделать и с коммерческими организациями.

Если это вопросы частных объектов, то постараемся на ближайшем заседании оперштаба принять решение, которое обязывает собственников эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее Бел.Ру писало о том, где и как белгородцам купить бронеплёнку для стёкол. Этот товар можно беспрепятственно приобрести в Сети.

По 600 рублей за одно окно: где и как белгородцам купить бронеплёнку для стёкол
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Окна#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Бронеплёнка
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