Белгородских частников могут обязать оклеить окна своих зданий бронеплёнкой

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Коммерческие организации Белгорода могут обязать оклеивать окна бронеплёнкой. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков после соответствующего обращения белгородца. Однако необходимое решение должны принять на заседании оперштаба.
«В Белгороде практически все спортивные клубы с огромными стёклами. Там очень много людей, занимающихся спортом. Можно ли переговорить с руководством этих клубов и поднять вопрос хотя бы об оклеивании окон бронеплёнкой? Потому что, если, не дай бог, будут прилёты рядом с таким зданием, то эти огромные стёкла полетят во все стороны», — отметил житель города.
Глава региона рассказал, что все муниципальные и государственные объекты города работу по оклеиванию окон уже выполнили. Но то же самое могут сделать и с коммерческими организациями.
Если это вопросы частных объектов, то постараемся на ближайшем заседании оперштаба принять решение, которое обязывает собственников эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее Бел.Ру писало о том, где и как белгородцам купить бронеплёнку для стёкол. Этот товар можно беспрепятственно приобрести в Сети.