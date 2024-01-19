Белгородских частников могут обязать оклеить окна своих зданий бронеплёнкой

«В Белгороде практически все спортивные клубы с огромными стёклами. Там очень много людей, занимающихся спортом. Можно ли переговорить с руководством этих клубов и поднять вопрос хотя бы об оклеивании окон бронеплёнкой? Потому что, если, не дай бог, будут прилёты рядом с таким зданием, то эти огромные стёкла полетят во все стороны», — отметил житель города.