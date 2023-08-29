Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой

Педагоги и родители рассказали губернатору, что на оклеивание окон бронеплёнкой сейчас уходит гораздо меньше времени, чем раньше. Наловчились. Вместо часа мучений — пара ловких движений и пара минут. Также в помощь неравнодушным трудящимся проводился мастер-класс по правильной оклейке окон. Как объяснили Вячеславу Гладкову педагоги, родители относятся к данной процедуре с пониманием. На высокие окна глава региона в шутку предложил свои услуги и услуги зама, курирующего образование.