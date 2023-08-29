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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 08:09

Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой

Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой

29 августа 2023, 07:20
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой

Бронеплёнку поставили в 52 школы и 70 детских садов Белгорода

До начала учебного года осталось совсем ничего. Губернатор лично проверил, как проходит финальная подготовка к возвращению воспитанников в стены учебных заведений на примере лицея №10.

Педагоги и родители рассказали губернатору, что на оклеивание окон бронеплёнкой сейчас уходит гораздо меньше времени, чем раньше. Наловчились. Вместо часа мучений — пара ловких движений и пара минут. Также в помощь неравнодушным трудящимся проводился мастер-класс по правильной оклейке окон. Как объяснили Вячеславу Гладкову педагоги, родители относятся к данной процедуре с пониманием. На высокие окна глава региона в шутку предложил свои услуги и услуги зама, курирующего образование.

Так что на высотные окна зовите. Приедем с Милёхиным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор в своих социальных сетях поделился, что в подобных объёмах бронеплёнку ещё не поставляли ни в один другой регион. На сегодняшний момент поставка была завершена уже в 52 школы и 70 детских садов Белгорода — 65 тысяч квадратных метров. И это — только часть поступления.

Наша главная задача — оперативно и качественно заклеить периметр школьных помещений и детских садов, чтобы обеспечить безопасность для наших детей и создать достойные условия образования в это непростое время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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