Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Педагоги и родители рассказали губернатору, что на оклеивание окон бронеплёнкой сейчас уходит гораздо меньше времени, чем раньше. Наловчились. Вместо часа мучений — пара ловких движений и пара минут. Также в помощь неравнодушным трудящимся проводился мастер-класс по правильной оклейке окон. Как объяснили Вячеславу Гладкову педагоги, родители относятся к данной процедуре с пониманием. На высокие окна глава региона в шутку предложил свои услуги и услуги зама, курирующего образование.
Так что на высотные окна зовите. Приедем с Милёхиным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор в своих социальных сетях поделился, что в подобных объёмах бронеплёнку ещё не поставляли ни в один другой регион. На сегодняшний момент поставка была завершена уже в 52 школы и 70 детских садов Белгорода — 65 тысяч квадратных метров. И это — только часть поступления.
Наша главная задача — оперативно и качественно заклеить периметр школьных помещений и детских садов, чтобы обеспечить безопасность для наших детей и создать достойные условия образования в это непростое время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.