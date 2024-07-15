В Белгородской области сошёл с рельсов электровоз

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Чрезвычайная ситуация произошла в Старооскольском горокруге. Как сообщают в Сети, минувшей ночью на Лебединском ГОКе с рельсов сошёл корпоративный электровоз. Что стало причиной этого — пока не известно.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что в 2022 году в одной из шахт Белгородской области электровоз наехал на рабочего. Чуть позже, на белгородском «Комбинате КМАруда» на 90 дней останавливали опасный электровоз. Причиной послужило использование устройства на опасном производственном объекте с грубым нарушением правил производственной безопасности.