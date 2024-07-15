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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Сошедший с рельсов электровоз

В Белгородской области сошёл с рельсов электровоз

15 июля 2024, 08:19
Фото: «ЧП Черноземья»
Сошедший с рельсов электровоз
В регионе случилось ЧП — с рельсов сошёл электровоз. Об этом сообщили в нескольких Telegram-каналах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Чрезвычайная ситуация произошла в Старооскольском горокруге. Как сообщают в Сети, минувшей ночью на Лебединском ГОКе с рельсов сошёл корпоративный электровоз. Что стало причиной этого — пока не известно.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что в 2022 году в одной из шахт Белгородской области электровоз наехал на рабочего. Чуть позже, на белгородском «Комбинате КМАруда» на 90 дней останавливали опасный электровоз. Причиной послужило использование устройства на опасном производственном объекте с грубым нарушением правил производственной безопасности.

Сошедший с рельсов электровоз
Видео: «ЧП Черноземья»
На белгородском «Комбинате КМАруда» на 90 дней остановили опасный электровоз
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#Татьяна Вознюк#Видео#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Электровоз#Белгород
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