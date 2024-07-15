В Белгородской области сошёл с рельсов электровоз

Напомним, что в 2022 году в одной из шахт Белгородской области электровоз наехал на рабочего. Чуть позже, на белгородском «Комбинате КМАруда» на 90 дней останавливали опасный электровоз. Причиной послужило использование устройства на опасном производственном объекте с грубым нарушением правил производственной безопасности.