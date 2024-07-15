Белгородка отсудила у УК 205 тысяч рублей за затопленную стоками квартиру

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По данным областных приставов, квартиру жительницы Старого Оскола затопило канализационными стоками по вине управляющей компании «Жуков». Женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать нанесённый ущерб и моральный вред — решение суда оказалось на стороне пострадавшей.
Управляющей компании назначили наказание в виде штрафа за нарушение прав потребителя услуг по содержанию общего имущества. Также УК должна была оплатить услуги представителя пострадавшей женщины и выполненную экспертизу.
Общая сумма штрафа составила 205 672,50 рублей, которую руководство компании выплатило в полной мере.