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Белгородка отсудила у УК 205 тысяч рублей за затопленную стоками квартиру

Белгородка отсудила у УК 205 тысяч рублей за затопленную стоками квартиру

15 июля 2024, 13:42
Фото: 1MI
Канализационные стоки затопили квартиру жительницы Старого Оскола по вине управляющей компании. Женщина обратилась в суд и выиграла дело — УК выплатила женщине более 200 тыс. рублей. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП.

По данным областных приставов, квартиру жительницы Старого Оскола затопило канализационными стоками по вине управляющей компании «Жуков». Женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать нанесённый ущерб и моральный вред — решение суда оказалось на стороне пострадавшей.

Управляющей компании назначили наказание в виде штрафа за нарушение прав потребителя услуг по содержанию общего имущества. Также УК должна была оплатить услуги представителя пострадавшей женщины и выполненную экспертизу.

Общая сумма штрафа составила 205 672,50 рублей, которую руководство компании выплатило в полной мере.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Квартира#Новости Старого Оскола#Затопление
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