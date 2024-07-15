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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Подвал

Вещи испорчены, прятаться негде: белгородцы из Новой жизни — об очередной проблеме

15 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI
Подвал

В Белгороде затопило подвальное укрытие

В Сети вновь появились жалобы белгородцев из микрорайона Новая жизнь. Жители многоэтажки делятся кадрами затопленного подвала. Администрация города ответила на возмущение граждан.

В Белгороде в доме на улице Каштановой затопило подвал. Жители обвиняют в бездействии аварийную службу и водоканал.

«В ночь с 14 на 15 июля затоплен подвал дома на улице Каштановой, 12. Ни аварийная служба, ни водоканал никаких действий всю ночь не предпринимали. Сейчас ни воды, ни электричества в доме нет. Об утраченном личном и общедомовом имуществе я уже не говорю… К слову, данное подвальное помещение является укрытием. Вернее, им было. Прятаться теперь некуда», — рассказывают очевидцы.

Администрация города передала информацию о случившемся специалистам департамента городского хозяйства и пообещала проинформировать о дальнейшем.

Отметим, что ранее в микрорайоне также были жалобы по поводу проблем с водой. В домах её просто отключали. Жители делились, что спустя полгода, как дом ввели в эксплуатацию, его так и не поставили на баланс. Ситуацию взял на контроль губернатор Вячеслав Гладков.

Затопление в Новой жизни
Видео: Людмила Перелыгина
Подводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка
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