Вещи испорчены, прятаться негде: белгородцы из Новой жизни — об очередной проблеме

«В ночь с 14 на 15 июля затоплен подвал дома на улице Каштановой, 12. Ни аварийная служба, ни водоканал никаких действий всю ночь не предпринимали. Сейчас ни воды, ни электричества в доме нет. Об утраченном личном и общедомовом имуществе я уже не говорю… К слову, данное подвальное помещение является укрытием. Вернее, им было. Прятаться теперь некуда», — рассказывают очевидцы.