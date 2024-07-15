Вещи испорчены, прятаться негде: белгородцы из Новой жизни — об очередной проблеме

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Белгороде в доме на улице Каштановой затопило подвал. Жители обвиняют в бездействии аварийную службу и водоканал.
«В ночь с 14 на 15 июля затоплен подвал дома на улице Каштановой, 12. Ни аварийная служба, ни водоканал никаких действий всю ночь не предпринимали. Сейчас ни воды, ни электричества в доме нет. Об утраченном личном и общедомовом имуществе я уже не говорю… К слову, данное подвальное помещение является укрытием. Вернее, им было. Прятаться теперь некуда», — рассказывают очевидцы.
Администрация города передала информацию о случившемся специалистам департамента городского хозяйства и пообещала проинформировать о дальнейшем.
Отметим, что ранее в микрорайоне также были жалобы по поводу проблем с водой. В домах её просто отключали. Жители делились, что спустя полгода, как дом ввели в эксплуатацию, его так и не поставили на баланс. Ситуацию взял на контроль губернатор Вячеслав Гладков.